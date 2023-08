Chinese techgiganten kopen miljarden aan Nvidia chips nu het nog kan

De Chinese internetgiganten zouden zo’n 5 miljard dollar aan chips hebben besteld om hun eigen AI te bouwen.

Chinese techgiganten zouden de voorbije maanden miljarden aan high-tech Nvidia-chips hebben gekocht en besteld, zo schrijft de krant Financial Times. Die heeft het over bestellingen van zo’n 5 miljard dollar. Onder meer Tencent en Alibaba zouden meer dan een miljard dollar aan A800-processoren hebben gekocht, zo’n 100.000 stuks. Daarnaast zouden ze ook zo’n 4 miljard dollar aan GPU’s of grafische processoren hebben besteld voor volgend jaar.

Nvidia maakt bijzonder efficiënte processoren die gebruikt worden om onder meer algoritmes te trainen voor generatieve AI. De Amerikaanse regering heeft veel van deze processoren en andere technologie al aan een exportban naar China onderworpen, officieel om veiligheidsredenen. De VS pompt zelf miljarden aan subsidies in zijn chipindustrie en wil die technologische ontwikkelingen niet uitvoeren naar China, dat ze mogelijk zal gebruiken voor militaire doeleinden, aldus de regering Biden. De A800-chips zijn op zich al tragere AI-chips die Nvidia heeft uitgebracht om aan die exportban te voldoen.

Het idee speelt dat de techgiganten de chips proberen in de slaan nu het nog kan. Met de oplopende spanningen tussen de VS en China, wordt handel in de technologiesector tussen de twee namelijk steeds moeilijker. Eerder deze week tekende Amerikaans president Biden nog een nieuw bevel dat investeringen in Chinese technologie aan banden legt. Het ‘executive order’ verbiedt Amerikaanse investeringen in kunstmatige intelligentie en kwantumcomputing, en vereist dat investeerders de overheid inlichten als ze in andere technologische sectoren investeren.