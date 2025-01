Musk wil dat groot deel van OpenAI per opbod wordt verkocht

Via zijn advocaat verzoekt Elon Musk dat een groot deel van OpenAI publiek wordt verkocht. Hij doet dat ‘in het publiek belang’, al lijkt dat belang vooral bij Musk zelf te liggen.

In zijn verzoek stelt de advocaat van de ondernemer achter onder meer xAI dat OpenAI een deel van zijn bedrijf moet verkopen om een eerlijke waarde te kunnen plakken op haar liefdadigheidsonderdelen, dat zeggen bronnen aan Reuters. OpenAI omschrijft de daden van Musk als een juridische aanval.

OpenAI zegt in een reactie dat de waarde van de bedrijfsonderdelen rond liefdadigheid (die wel nog in een non-profit blijven) zal bepaald worden door onafhankelijke financieel adviseurs. Vandaag is OpenAI 157 miljard dollar waard sinds het in oktober vorig jaar 6,6 miljard dollar ophaalde.

Van medeoprichter

Elon Musk stond in 2015 samen met Sam Altman en vele anderen aan de wieg van OpenAI dat toen als non-profitbedrijf werd opgericht. In 2018 verliet hij het bedrijf na een mislukte poging om het bedrijf volledig onder zijn controle te krijgen.

In de jaren nadien ontwikkelde het bedrijf ook een commerciële tak. De laatste maanden werkt het bedrijf aan een herstructurering waardoor het meer als een commercieel bedrijf functioneert en zo ook makkelijker kapitaal kan aantrekken. Een klein deel dat onder meer focust op personeelsaanwerving en liefdadigheidsinitiatieven blijft onder de non-profit vallen.

Tot concurrent

Musk richtte met xAI intussen zijn eigen bedrijf op, en probeert al langer OpenAI tegen te werken. Zo pleitte hij bijna twee jaar geleden samen met andere experts en prominenten voor een moratorium op de ontwikkeling van AI toen duidelijk werd dat OpenAI veel verder stond dan de rest van de markt. In augustus vorig jaar trok hij al eens naar de rechter tegen de commercialisering van OpenAI. Dat was na een gelijkaardige klacht, die later weer werd ingetrokken, die ook over de commerciële koers van het bedrijf ging. Musk bezit vandaag geen belang in OpenAI.

Ook het verzoek om een deel van OpenAI te verkopen lijkt in dat rijtje te passen. Volgens Reuters stelt de advocaat van Musk dat zo’n verkoop per opbod in het publiek belang is. In praktijk zou zo’n verkoop Musk, of een bevriende investeerder, de mogelijkheid geven om opnieuw een stuk van de macht bij OpenAI te grijpen nu het bedrijf de belangrijkste AI-ontwikkelaar ter wereld is.