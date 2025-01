China viseert nu op zijn beurt Amerikaanse computerchips

Enkele dagen nadat de Verenigde Staten aankondigden dat ze strenger gaan toekijken op de export van geavanceerde computerchips naar China, aast dat land op tegenmaatregelen. Peking opent nu zelf een onderzoek om te zien of de VS hun minder geavanceerde chips dumpen op de Chinese markt en zo hun eigen computerindustrie oneerlijk steunen.

Het onderzoek komt er na klachten van lokale chipproducenten, zegt China. Namen van bedrijven die China viseert worden niet genoemd, maar Amerikaanse spelers als Texas Instruments en Analog Devices zijn wereldleiders in minder geavanceerde chips. Die worden onder meer gebruikt bij de productie van auto’s.

AI-chips

De reactie van Peking volgt luttele dagen nadat de regering-Biden nieuwe exportregels aankondigde op AI-computerchips. De bedoeling daarvan is om de verkoop aan bondgenoten te vergemakkelijken, maar aan andere landen zoals China te verhinderen. De Amerikaanse regering zoekt hiermee een evenwicht tussen nationale veiligheidsbelangen en economische belangen, klinkt het. De vrees bestaat immers dat krachtige AI-chips in de verkeerde handen zouden terechtkomen.

Tegelijk werden, in het kader van de Amerikaanse CHIPS-act, miljarden aan staatssteun toegekend voor chipfabrieken in de VS, onder meer van Texas Instruments. Chinese bedrijven hebben eerder al hun bezorgdheid geuit over die wet.