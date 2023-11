‘Spy tech’-bedrijf Palantir mag alle Britse gezondheidsdata beheren

Het Amerikaanse Palantir, vooral bekend als maker van spionagesoftware voor overheidsdiensten, gaat de data van de Britse NHS, de nationale gezondheidsdienst, beheren.

Palantir zal de volgende vijf jaar, samen met Accenture en PwC, het nieuwe ‘Federated Data Platform’ van de NHS beheren. Het bedrijf kreeg het contract toegewezen, dat nog eens met twee jaar kan worden verlengd, tot zeven jaar. Met het contract is 330 tot 480 miljoen pond gemoeid (afhankelijk van de duurtijd), omgerekend zo’n 380 tot 550 miljoen euro.

De NHS is de Britse genationaliseerde gezondheidszorg, en de data in het platform betreft dus zowat elke Brit. Palantir maakt een dataplaform dat verschillende gegevensstromen samenbrengt. Bedoeling van het platform is alvast om individuele zorginstellingen toe te laten om te integreren en beter patiënteninformatie uit te wisselen.

Privacy-kritiek

De toewijzing van het contract is echter controversieel. Palantir verkoopt zijn software namelijk vooral aan veiligheidsdiensten. Het heeft bijvoorbeeld een groot contract met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Dokters en experten vrezen dat de privacy van de Britten mogelijk in het gedrang komt.

NHS England zegt dat bedrijven die de software voor de FDP leveren, zelf geen toegang tot de data zullen krijgen, zonder uitdrukkelijke toestemming van NHS zelf.

Covid

Het Amerikaanse bedrijf kreeg voet aan de grond bij de Britse overheid in de begindagen van de coronapandemie. Het bood toen technologie aan om datastromen te beheren voor 1 pond. Daaruit volgden meerdere contracten, voor 1 miljoen pond, 23 miljoen pond en 60 miljoen pond, telkens zonder dat er concurrenten voor die contracten waren. Voor dit erg grote contract waren er wel andere gegadigden, waaronder het Britse Quantexa, in samenwerking met IBM.

Het helpt de controverse overigens niet dat Palantir werd opgericht en wordt voorgezeten door de excentrieke miljardair Peter Thiel. De man is vooral bekend voor zijn steun aan Donald Trump en zijn soms bijzonder libertarische visies op de maatschappij. Begin dit jaar liet hij zich in het Verenigd Koninkrijk dan weer bijzonder kritisch uit over de NHS, die gratis is voor burgers. Volgens Thiel kan die beter gewoon afgeschaft worden, omdat ze ‘mensen ziek maakt’, zo zei hij in een debat in januari.