Lenovo Ultrabook heeft drie Thunderbolt-poorten

We hebben de 2016-versie van de Lenovo ThinkPad X1 Carbon Ultrabook is nog maar enkele maanden geleden getest, en daar komt al een nieuwe versie, aangekondigd voor februari 2016, al kan het wat langer duren vooraleer hij ook effectief bij ons verkrijgbaar is.

De vijfde generatie ThinkPad X1 Carbon is voortaan ook verkrijgbaar met een kleiner scherm van 13-inch en in een nieuwe zilveren kleur. Het model met 14-inch scherm blijft behouden. Belangrijker is de integratie van drie ultrasnelle Thunderbold-poorten in het vernieuwde chassis.

Optioneel zijn LTE-A Wireless WAN en wi-fi gecertificeerde WiGig netwerkverbindingen verkrijgbaar.

De vingerafdruksensor heeft een speciale chip die naadloos samenwerkt met de veilige Hello-aanmelding van Windows 10.

Lenovo vernieuwt ook de andere ThinkPad X1-apparaten. De Yoga convertible 2-in-1 laptop, waarvan wij vorige jaar het Yoga 900 model testten, bestaat vanaf februari eveneens in een metalen zilverkleur.

Het 14-inch aanraakscherm van de nieuwe Yoga gebruikt de OLED-technologie, die niet alleen erg energiezuinig is, maar ook zeer heldere beelden weergeeft.

De opnieuw ontworpen oplaadbare pen en het verbeterde 'rise and fall' toetsenbord optimaliseren de gebruikerservaring.

Ten slotte is er ook een nieuwe ThinkPad X1 Tablet, Lenovo's Microsoft Surface Pro-concurrent waarvan wij enkele maanden geleden het 2016-model testten. Welke verbeteringen het nieuwe model brengt, is nog niet duidelijk, want het 2017-model komt ten vroegste in maart op de markt.

Momenteel zijn alleen de dollarprijzen bekend. De ThinkPad X1 Carbon is begin februari 2017 beschikbaar vanaf $ 1.349. De ThinkPad X1 Yoga is eveneens begin februari 2017 beschikbaar vanaf $ 1.499. De ThinkPad X1 Tablet komt begin maart 2017 op de markt voor een prijs vanaf $ 949.

Bron: www.diskidee.be