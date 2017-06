85 procent van de prepaidkaarten geregistreerd

Het is sinds 7 december wettelijk verplicht om je identiteit te registreren bij aankoop van een Belgische simkaart. Voor abonnementen was dat altijd al het geval maar in de strijd tegen terreur werd dat vorig jaar uitgebreid naar (tot dan anonieme) prepaidsimkaarten.

Wie zijn simkaart niet registreerde in de afgelopen maanden, wordt nu van het netwerk gegooid. Wel blijft het nog even mogelijk om de kaart weer te activeren door alsnog je te registreren bij je operator. Afhankelijk van je operator kan dat nog drie tot 12 maanden na de blokkering zonder verlies van belwaarde.

De cijfers zijn afkomstig van telecomregulator BIPT. Zij gaan donderdag na of de operatoren alle wettelijke regels correct hebben toegepast.