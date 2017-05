Alles over Microsoft Build 2017

Ere wie ere toekomt: Data News had deze week een eigen feestje en kon Build dit jaar niet zelf bijwonen. Sam Vanhoutte, cto van Codit, was er wel aanwezig en brengt voor ons verslag uit. Codit zelf werkt samen met Microsoft en hun productteams, maar komt er zelf ook luisteren naar de nieuwe aankondigingen. Het gaat daarbij vooral over de aankondigingen voor ontwikkelaars. De nieuwigheden die dit najaar naar Windows 10 komen kan je hier nalezen.

In tegenstelling tot andere jaren ging Build dit jaar niet door in San Francisco maar wel in Seattle. Daar deelde ceo Satya Nadella zijn visie voor developers. Hij wijst er op dat er enorm veel mogelijkheden zijn, maar die mogelijkheden gaan ook gepaard met verantwoordelijkheden.

Nadella plaatst de evolutie van het internet met enkele cijfers. In 1992 bedroeg het totaal internetvolume 100 gigabyte per dag. Vandaag verbruikt de wereld 17,5 miljoen keer meer, maar dan per seconde. Negentig procent van alle data werd gegenereerd in de afgelopen twee jaar en dat zal uiteraard nog verveelvoudigen met de miljarden geconnecteerde toestellen en sensoren die er aan komen.

Microsoft in cijfers

Ook over Microsoft zelf werden er een aantal cijfers in de verf gezet: Er zijn vandaag 500 miljoen Windows 10 devices. De commerciële versie van Office 365 heeft honderd miljoen maandelijkse actieve gebruikers en Cortana telt meer dan 140 miljoen maandelijkse gebruikers.

Azure Active Directory wordt momenteel gebruikt door 12 miljoen organisaties en +90 procent van de Fortune 500 bedrijven gebruiken de Microsoft Cloud.

IoT

Microsoft investeert intussen fel in IoT en merkt daarbij op dat in de smart industry 'the edge' heel belangrijk wordt. Dat slaat op de rand van het netwerk, waar sensoren en toestellen hun data genereren (en soms al deels verwerken) alvorens ze naar een cloudservice versassen.

Dat vertaalt zich ook in productnieuws: Azure IoT Edge, een combinatie van de intelligente cloud met de intelligente edge. Waarbij cloudfunctionaliteiten in 'the edge' kunnen uitgevoerd worden. Het gaat daarbij om gateway functionaliteiten, machine learning, stram analytics en functions die voortaan lokaal kunnen worden uitegevoerd, maar beheerd en geconfigureerd vanuit de cloud.

De reden daarvoor is dat het steeds vaker gaat om grote hoeveelheden data die snel verwerkt moeten worden en dat kan soms beter lokaal. Microsoft vindt hier overigens niet het warm water uit. Ook Bosch had het (in de gedrukte versie van Data news van 21 april) over dergelijke lokale verwerking. Hier sprak de industriereus over 'fog computing'.

Codit zelf is blij met de uitbreiding van het aanbod. "Dit is voor Codit ook heel erg belangrijk en is een belangrijke evolutie in de IoT offering van Microsoft, waarbij wij ook nauw betrokken werden als Azure IoT Elite partner", zegt Vanhoutte aan Data News.

AI

Op vlak van kunstmatige intelligentie stelde Microsoft onder meer Microsoft Graph voor die personen, hun activiteiten en hun toestellen aan elkaar linkt. In combinatie met machine learning en cognitive services toonde het bedrijf zo een demo waarbij er meldingen worden gegenereerd wanneer onbevoegde personen bepaalde voorwerpen gaan gebruiken op de werkvloer.

Verder stelde het bedrijf ook een aantal nieuwe cognitive services voor waarvan er een groot deel volledig aanpasbaar zijn. Zo kan je zelf aan machine learning doen door het systeem afbeeldingen van bepaalde objecten te 'voeden'. Tijdens een demo werd dan weer live ondertiteling aangetoond bij een PowerPoint-presentatie. Iets wat IBM overigens ook demonstreerde op zijn Watson-conferentie afgelopen najaar.

Azure

Dat Microsoft meer is dan Windows en Office wordt duidelijk zodra het de beurt is aan Azure. Zo stelt het bedrijf Azure CosmosDb voor: een database service die de data op een betrouwbare manier wereldwijd opslaat en aanbiedt. Zowel NoSQL Documenten als graphs en key-value opslag is hiermee mogelijk.

Eveneens nieuw zijn twee nieuwe managed databases: Managed MySQL en Managed PostreSQL.

Voor containers had je op Azure al de keuze uit Docker, Kubernetes en Mesos. Dat wordt aangevuld met Service Fabric voor Windows of Linux. Ook is er live debugging mogelijk in een productieomgeving zonder impact voor gebruikers.

En dan is er nog...

Tot slot kondigde Microsoft ook de Azure mobile app aan, net zoals Visual Studio voor Mac en een ingebouwde script console in de Azure portal. Allemaal zaken die het leven van devops makkelijker moet maken.

Voor ontwikkelaars kondigt Microsoft de XAML standard 1.0 aan. Die moet het nog makkelijker maken om apps te ontwikkelen die zowel op Windows, iOS als Android draaien. Ook ging Microsoft verder in op hoe je apps toegankelijker maakt voor mensen met een beperking.

Wat betekent dit voor België?

Volgens Sam Vanhoutte van Codit kunnen de cloudtools van Microsoft bedrijven helpen met hun digitale transformatie. "Het wordt voor veel klanten makkelijker om innovatie te verwezenlijken op een goedkope en snelle manier. Fail fast en pay as you grow." Ook de vlotte beschikbaarheid van AI kan volgens hem in bedrijven bij ons voor efficiëntiewinst zorgen.

Dat Microsoft voortaan ook op de edge producten en diensten aanbiedt is een nieuwe trend in het cloudlandschap. Wel is het volgens Vanhoutte nog niet helemaal duidelijk hoe al die nieuwe features worden doorgerekend in de prijszetting.

Codit mocht op Build overigens zelf een pluim op zijn hoed steken. Swiss Re, een Zwitsers verzekeringenbedrijf en een klant van Codit, mocht op de conferentie een case presenteren waarbij reizigers meteen vergoed worden als hun vlucht vertraging oploopt.

Wie alle aankondigingen van Build in detail wil uitpluizen kan zich storten op Channel 9, de videodienst van Microsoft waar je de livestreams van het event kan herbekijken.