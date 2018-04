'Amazon Music wint nieuwe gebruikers aan een hoog tempo'

Spotify, de grootste muziekstreamingdienst van de wereld, is gisteren met succes op de beurs gelanceerd. De waarde van aandelen van het bedrijf, lag hoger dan analisten oorspronkelijk hadden geschat, en dat maakt dat Spotify nu 26,6 miljard dollar waard is. Ondanks die meevaller voor de streamingdienst, zal het bedrijf hoogstwaarschijnlijk deze zomer Apple moeten voorlaten wat abonnees betreft in de VS. Maar er is nog een kaper op de kust.

Prime en Echo

Amazon Music biedt net hetzelfde aan als de concurrenten maar dan in een eigen verpakking. Het bedrijf van Jeff Bezos is altijd minder open geweest wat betreft gebruikersaantallen voor de muziekdienst, maar het bedrijf zegt nu tegen de nieuwssite Billboard dat het momenteel "tientallen miljoenen gebruikers heeft". Dat is nog steeds geen exact cijfer, maar zeker is wel dat Amazon geen grote achterstand heeft op Apple's 30 miljoen abonnees. Spotify blijft veruit de grootste van de drie met 70 miljoen betalende klanten wereldwijd.

In het afgelopen jaar nam het aantal abonnees naar eigen zeggen toe met 100 procent. Het bedrijf wijdt die groei aan twee dingen. Amazon heeft in de eerste plaats haar Prime-abonnees. Voor een maandelijks bedrag kan je gratis pakjes laten bezorgen, en je kan ook van een aantal andere voordelen gebruikmaken. Eén van die voordelen is een significante korting op andere Amazon-diensten, waaronder Music. In de VS betaal je normaalgezien 9,99 dollar voor Amazon Music, maar als je al een Prime-klant bent, kan je voor 3,99 dollar van de dienst gebruikmaken. Het bedrijf lanceerde Prime vorig jaar in ons land samen met haar videostreamingdienst.

Slimme luidsprekers en streaming

Daarnaast zijn er de slimme Echo speakers. Steve Boom, vicevoorzitter van Amazon Music, verklaarde dat bijna alle nieuwe Music-gebruikers ook kersverse eigenaars zijn van Echo-speakers. "Wij willen niet met dezelfde wapens de strijd aangaan met onze concurrenten", zegt Boom aan Billboard. "De technologie is zo simpel en toegankelijk, waardoor we niet alleen de early-adopters willen aanspreken. Gebruikers willen niet dat hun muziek enkel opgesloten blijft op hun smartphone."

Amazon is niet het enige bedrijf dat inzet op slimme speakers. Dit jaar bracht Apple de HomePods-speaker op de markt die Apple Music combineert met de assistentie van Siri. Ook Spotify zou plannen hebben voor een eigen speaker, al zijn dat voorlopig alleen nog maar geruchten. Onlangs raakte wel bekend dat het bedrijf een spraakbesturingsassistent uittest. Dat zou een eerste stap kunnen betekenen voor de ontwikkeling van een eigen slimme speaker.

Steve Boom van Amazon besluit dat er groeipotentieel is voor de streamingmarkt. "Onze cijfers tonen dat nieuwe klanten die van ons ecosysteem gebruikmaken, meestal geen ervaring hebben met het streamen van muziek, of toch niet via een betalende formule. Het zijn nog steeds de begindagen wat streaming betreft."