Spotify ontwikkelt eigen spraakbesturing

De populaire muziekstreamingdienst Spotify werkt aan een eigen spraakassistent. Sommige iOS-gebruikers zagen in de rechter benedenhoek van hun Spotify-app plots een micofoontje. Van zodra ze het aanraakte bleek een assistent zich te ontpoppen. Ondertussen heeft het bedrijf aan The Verge bevestigd dat een voice asssistant in een testfase zit.

Eens je de microfoon hebt aangeklikt, kan je commando's geven. De assistent kan bijvoorbeeld een afspeellijst, een specifiek liedje of nummers van een bepaalde artiest spelen. Al is functionaliteit wel beperkt. Vragen als 'wie zijn The Beatles?', worden beantwoord door simpelweg nummers van de Britse band te spelen. Verder lijkt de assistent soms moeite te hebben met het verstaan van de namen van specifieke playlists.

Woelige maanden

Spotify heeft de test op iOS wel bevestigd, maar het bedrijf wil voorlopig geen verdere commentaar geven bij het onderwerp. "We werken altijd aan nieuwe manieren om de Spotify-ervaring te verbeteren voor onze gebruikers, maar op de moment hebben we geen nieuwe informatie om te delen", luidt de verklaring.

De laatste maanden is er veel gezegd en geschreven rond de muziekdienst. Onlangs is het verlieslatende bedrijf nog naar de beurs getrokken. Verder heeft het een grote concurrent aan Apple Music, dat tegen juni volgens analisten meer actieve gebruikers zal hebben in VS. Tegelijk komt er ook een verhoogde financiële druk op streamingdiensten.

Slimme speakers

Een succesvolle manier om dergelijke uitdagingen te trotseren, is misschien wel innoveren. Apple Music heeft natuurlijk Siri, en een eigen spraakassistent die op een geavanceerde manier door de interface van Spotify kan bladeren, kan een stap in de goede richting zijn. Interessant is ook dat er onlangs geruchten de ronden deden over een eigen Spotify-luidspreker. Het zou heel logisch zijn dat gebruikers in interactie met die speaker kunnen gaan aan de hand van spraakbesturing.

Al is Apple niet de enige kaper op de kust. Amazon en Google hebben natuurlijk ook al hun eigen muziekdiensten en slimme speakers, en ook Facebook zou werken aan twee eigen modellen. Het bedrijf van Mark Zuckerberg zou bovendien al enkele muziekcontracten hebben afgesloten, al blijven de plannen nog erg onduidelijk en twijfelachtig.