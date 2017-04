Facebook gebruikt fotoherkenning om wraakporno tegen te gaan

In een blogpost zei het bedrijf dat het hiervoor nieuwe fotoherkenningssoftware wil gebruiken. Wanneer een intiem beeld opduikt dat gerapporteerd is als ongewenst, zal de software dit beeld herkennen en voorkomen dat het opnieuw gedeeld kan worden. De functie werkt voorlopig enkel op Facebook, Messenger of Instagram. WhatsApp, de berichtenservice die ook opgekocht werd door Facebook, zal geen deel uitmaken van het nieuwe systeem.

Facebook zal echter niet zelf op zoek gaan naar dit soort inhoud. Het vertrouwt op gebruikers om ongewenste beelden te rapporteren. Nadien zal de afbeelding beoordeeld worden door werknemers van Facebook. Indien de foto bestempeld wordt als wraakporno zal de software in werking treden. In de meeste gevallen zal het account van de persoon die deze afbeeldingen deelt verwijderd worden. Ongewenste inhoud kan altijd aangegeven worden door op de neerwaartse pijl rechtsboven te klikken en nadien "Rapporteren" te selecteren.