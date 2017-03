Google Maps laat je je locatie delen

Google lanceert een nieuwe functie voor Google Maps die 'location sharing' heet. Daarmee deel je je exacte locatie voor een bepaalde periode, van een kwartier tot drie dagen of tot je de functie uitzet. Dat kan alvast handig zijn om bijvoorbeeld je vrienden vinden in de massa op Tomorrowland. Je kan ook een reisroute delen, met jouw vooruitgang, zodat je niet de hele tijd statusupdates moet sturen wanneer je bijvoorbeeld te laat bent voor een event omdat je in de file staat.

Delen gaat rechtstreeks via de Google Maps app, of via een link die je naar vrienden kunt sturen. Mensen volgen kan via iOS en Android telefoons, maar ook op mobile web en desktopcomputers. De nieuwe finctie toont alvast aan dat Google meer wilt maken van Maps dan een simpele gps-tool. Maps, een van de populairste mobiele apps ter wereld, laat je al langer zoeken naar restaurants en bedrijven in je omgeving, bijvoorbeeld, en een Foursquare-achtige vriendenfunctie lijkt dan een logische volgende stap. "Onze job verschuift van het in kaart brengen van de wereld, naar het in kaart brengen van jouw wereld," zegt Jen Fitzpatrick, Google's vp voor geo, local en maps daarover tijdens een persconferentie.

Belangrijkste probleem is natuurlijk, zoals zo vaak, de privacy. Zo kan de link die je naar vrienden stuurt gewoon gekopieerd of doorgestuurd worden naar anderen, of de originele verzender dat nu wilt of niet. Het feit dat de functie beperkt is in de tijd, is in dezen waarschijnlijk een goede zet, omdat het alvast moeilijker (maar uiteraard niet onmogelijk) wordt voor ouders of werkgevers om via Google Maps een constante supervisie aan te vragen. De techgigant werkt alvast samen met groeperingen die slachtoffers van relatiegeweld helpen, om een beter beeld te krijgen van wat er nodig is voor online privacy.

Het is trouwens niet de eerste keer dat Google iets doet met het delen van locaties. In december kondigde het bijvoorbeeld al een app aan die Trusted Contacts heet. Daarmee kan je je locatie of route delen wanneer je denkt dat er mogelijk gevaar dreigt.