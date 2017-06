Het einde van Yahoo

Yahoo is niet langer een onafhankelijk bedrijf. De internetgigant werd voor 4,48 miljard dollar overgenomen door het Amerikaanse telecombedrijf Verizon. Die is van plan Yahoo samen te voegen met AOL (nog zo'n oude internetrot) en te hermerken als Oath.

Het nieuwe departement zou Yahoo's digitale diensten huisvesten, waaronder mail en zoekdiensten, maar ook Yahoo Finance, Sports en News. Als gevolg van een hoop consolidaties en overnames bevat Oath nu een vijftigtal nieuws- en technologiemerken, waaronder bekende namen als Tumblr en Flickr, maar ook nieuwssites als Huffington Post, Engadget en Tech Crunch. Die laatsten kwamen via de AOL-overname bij Verizon terecht.

Oath zal geleid worden door Tim Armstrong, AOL's voormalige CEO. Verwacht wordt dat bij de samensmelting zo'n 2.000 medewerkers van Yahoo en AOL hun job zullen verliezen.

Zoveel CEO's, zoveel vergissingen

Yahoo is 23 jaar geworden, wat voor een internetbedrijf best oud is. Het werd in 1994 opgericht door David Filo en Jerry Yang als 'Jerry and David's Guide to the World Wide Web'. De naam Yahoo kwam twee jaar later. Sinds 2012 stond Marissa Mayer aan het hoofd. Op dat moment was het bedrijf al jaren aan het spartelen, mede dankzij mismanagement van voormalige CEO's Terry Semel en Carol Bartz. Mayer deed een verdienstelijke poging om het merk nieuw leven in te blazen, onder meer door een grote reeks overnames.

Het is haar echter niet gelukt om Yahoo terug naar vroegere hoogtes te sleuren. Overnames waar veel van verwacht werd, zoals Tumblr, bleken niet in de cultuur van Yahoo te passen, en niet zomaar om te bouwen tot advertentiekannonnen. Bovendien moest Mayer het bedrijf door een erg moeilijke periode leiden, waarin Yahoo het slachtoffer werd van twee van de grootste hacks in de internetgeschiedenis. In totaal werden gegevens van meer dan een miljard gebruikers gelekt.

De hack had directe gevolgen voor de overnamedeal, trouwens. Toen het nieuws over de hacks openbaar werd, vroeg - en kreeg - Verizon meteen een korting van 350 miljoen dollar. Mayer verlaat het bedrijf nu met een ontslagvergoeding van zo'n 23 miljoen dollar.

De val van een internetreus

Met de overname komt nu officieel een einde aan een van de grote internetreuzen van de begindagen van het internet. Yahoo was een van de eersten die met een werkbaar zoekalgoritme kwam voor het internet, en een businessmodel wist op te bouwen rond het verkopen van advertenties.

In het jaar 2000 werd de waarde van Yahoo nog geschat op 130 miljard dollar maar sindsdien gaat het bergaf. Yahoo maakte furore met een zoekmachine en maildienst, maar kon moeilijk vernieuwen. Het zag zijn gebruikers en adverteerders massaal vertrekken naar concurrenten als Google en Microsoft, en later ook naar Facebook. De grootste inkomstenbron van het bedrijf, advertenties, is dan ook al jaren aan het krimpen. In 2008 sloeg het bedrijf nog een overnamebod van 45 miljard dollar door Microsoft af, in 2017 is het uiteindelijk op zo'n 4,5 miljard gestrand.