Yahoo ontdekt nieuw lek uit 2013: meer dan miljard accounts gehackt

Yahoo meldt dat hackers in 2013 gegevens gestolen hebben bij ruim een miljard accounts. Eerder kondigde het bedrijf aan dat in 2014 500 miljoen rekeningen werden gekraakt. Maar in 2013 was de schade groter, en kregen de hackers ook toegang tot de veiligheidsvragen van de gebruikers.