iPhone-bug schakelt microfoon uit tijdens het bellen

In een gelekt document dat de techsite MacRumors kon inkijken, geeft Apple toe dat sommige iPhone 7 en 7 Plus-telefoons ongewild de microfoon uitschakelen tijdens het bellen. De fout kan herkend worden aan het luidspreker-icoontje dat bij dergelijke toestellen in het grijs staat. Tijdens telefoongesprekken kunnen gesprekspartners de iPhone-gebruiker niet horen.

De fout werd maanden geleden al door gebruikers op sociale media aangeklaagd, maar nu is ook Apple zich bewust van het probleem. Het bedrijf heeft zijn ondersteuningsmedewerkers instructies gegeven die duidelijk maken hoe ze de fout kunnen verhelpen.

Volgens het gelekte document treedt de bug op bij telefoons die op iOS 11.3 of nieuwer draaien. Apple-medewerkers raden gebruikers aan om alle Bluetooth-apparaten te ontkoppelen. Als het probleem niet meteen opgelost wordt, kan het toestel voor reparatie opgestuurd worden. Het is voorlopig onduidelijk of de reparatie kosteloos is.

Hi, Apple. I really need your help! Last night my iphone 7+ underwent a software update for iOS 11.3.1 and ever since, my microphone feature hasn't been functioning. No calls, voice memos, voice record. I've hard reset already and no change. Please help.