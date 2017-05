Justitie VS start onderzoek naar misleidende Ubersoftware

De software genaamd Greyball hielp met het identificeren en ontwijken van ambtenaren in gebieden waar de taxidienst nog niet goedgekeurd was. Overheidsfunctionarissen zouden op die manier geen rit kunnen boeken bij Uber. Zo kon het bedrijf eventuele controles ontlopen. Het bestaan van Greyball werd in 2017 ontdekt door The New York Times. Volgens Uber werd Greyball onder meer gebruikt om te verhinderen dat individuen die de gebruiksvoorwaarden schonden geen ritten meer konden verkrijgen via de app. Enkele dagen na de publicatie in The New York Times gaf het bedrijf toe dat Greyball ook gebruikt werd voor het ontlopen van overheidsfunctionarissen. De software analyseerde hiervoor onder andere kredietkaartgegevens, welk toestel gebruikt werd en sociale media. Het gebruikte ook geofencing, om te bepalen of een rit opgeroepen werd in de buurt van een overheidsgebouw en het hield ook bij of de app verschillende keren geopend en gesloten werd zonder een rit te bestellen.

Het bedrijf kampt de laatste tijd met veel negatieve publiciteit. Het bedrijf werd onder andere beschuldigd van seksuele intimidatie en discriminatie op de werkvloer. Verschillende topwerknemers hebben het bedrijf al verlaten of hebben een stap teruggezet. Uber is ook verwikkeld in een andere rechtszaak met Waymo, een zusterbedrijf van Google, over de vermeende diefstal van software voor zelfrijdende auto's.