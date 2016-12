Uber haalt zelfrijdende auto's van de weg na ingetrokken licenties

Uber en de verkeersdienst liggen al sinds de start van het project in de clinch. De zelfrijdende taxidienst van Uber werd woensdag 14 december ingehuldigd in San Francisco en enkele uren later kreeg Uber een brief met de melding dat het daar een vergunning van 150 dollar voor nodig heeft. Uber weigerde die uit principe aan te vragen, omdat de vergunning voor zelfrijdende auto's is en volgens de taxidienst hun wagens dat niet zijn. De auto's kunnen niet volledig autonoom rijden en er is altijd een chauffeur aanwezig om in te grijpen. Daarom zou het volgens het bedrijf eerdere om een assistent zijn, als de Autopilot van Tesla.

Uber laat nu aan TechCrunch weten dat het bedrijf tijdelijk in Californië stopt met de test, maar kijkt waar de wagens ondertussen elders de weg op kunnen.

Incidenten

De voertuigen van Uber kwamen de afgelopen weken in het nieuws vanwege een aantal incidenten. Zo werden ze gefilmd terwijl ze door rood licht reden en bleken ze problemen te hebben met fietsstroken op de weg. Uber test zijn zelfrijdende voertuigen ook in Pittsburgh in de staat Pennsylvania. Daar gelden andere regels waardoor een speciale vergunning niet nodig is.