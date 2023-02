De overname van de Amerikaanse computerspelontwikkelaar en -uitgever Activision Blizzard door technologieconcern Microsoft kan leiden tot hogere prijzen en minder aanbod voor gamers. Dat is de voorlopige conclusie van de Britse mededingingswaakhond CMA, na een diepgaand onderzoek.

Het Amerikaanse Activision Blizzard is een van de bekendste uitgevers van computerspellen, met titels als 'Call of Duty', 'World of Warcraft' en 'Overwatch'. Microsoft kondigde in januari vorig jaar aan dat het 68,7 miljard dollar neertelt voor het bedrijf. De deal werd meteen met argusogen bekeken. De vrees bestaat dat Microsoft - met kaskrakers als 'Halo' en 'Minecraft' in zijn portefeuille - niet alleen nieuwe games, maar ook gevestigde waarden van Activision exclusief zou kunnen voorbehouden voor zijn spelconsole Xbox, ten koste van de Japanse rivalen Sony met zijn Playstation en Nintendo met zijn Switch, of ze onder veel slechtere voorwaarden zou aanbieden aan zijn concurrenten.

Ook wat gamen op de pc betreft, staat Microsoft sterk met zijn besturingssysteem Windows. In het Verenigd Koninkrijk startte de CMA in september een diepgaand onderzoek op. In een voorlopige conclusie zegt de regulator woensdag dat de overname 'Britse gamers kan schaden'. Niet alleen ziet hij nadelen voor 'de belangrijke rivaliteit' tussen Xbox en Playstation, ook op het vlak van het opkomende cloudgaming maakt hij zich zorgen. Volgens de CMA heeft Microsoft nu al 60 tot 70 procent van de cloudgamingmarkt in handen en heeft het concern er alle baat bij om de spellen van Activision voor zich te houden en zo meer klanten te lokken.

Call of Duty

Wat de concurrentie tussen de consoles betreft, wijst de concurrentiewaakhond er onder meer op dat Microsoft de strategie van het inlijven van spelontwikkelaars om hun games alleen op de eigen platformen aan te bieden, in het verleden al meerdere keren heeft toegepast. De CMA noemt met name 'Call of Duty'. De toegang tot het populaire oorlogsspel is van groot belang voor de concurrentie tussen Xbox en Playstation. 'De vermindering van de concurrentie tussen Microsoft en Sony kan resulteren in hogere prijzen, minder aanbod, lagere kwaliteit en slechtere dienstverlening bij gameconsoles voor alle gamers', luidt het. Microsoft en Activision krijgen nu tot eind februari om te antwoorden op de conclusie van de CMA en eventuele voorstellen te doen.

De overname is hoe dan ook controversieel. Ook in de EU is mededingingsautoriteiten bezig met een onderzoek naar de overname. In de VS is de waakhond zelfs een proces gestart om de overname te blokkeren. Zelfs een groep gamers heeft een rechtszaak aangespannen. In een poging om de regulatoren te sussen had Microsoft eerder al beloofd om de 'Call of Duty' spellen beschikbaar te houden op andere platformen, zoals Nintendo Switch en het Steam downloadplatform.

Het Amerikaanse Activision Blizzard is een van de bekendste uitgevers van computerspellen, met titels als 'Call of Duty', 'World of Warcraft' en 'Overwatch'. Microsoft kondigde in januari vorig jaar aan dat het 68,7 miljard dollar neertelt voor het bedrijf. De deal werd meteen met argusogen bekeken. De vrees bestaat dat Microsoft - met kaskrakers als 'Halo' en 'Minecraft' in zijn portefeuille - niet alleen nieuwe games, maar ook gevestigde waarden van Activision exclusief zou kunnen voorbehouden voor zijn spelconsole Xbox, ten koste van de Japanse rivalen Sony met zijn Playstation en Nintendo met zijn Switch, of ze onder veel slechtere voorwaarden zou aanbieden aan zijn concurrenten. Ook wat gamen op de pc betreft, staat Microsoft sterk met zijn besturingssysteem Windows. In het Verenigd Koninkrijk startte de CMA in september een diepgaand onderzoek op. In een voorlopige conclusie zegt de regulator woensdag dat de overname 'Britse gamers kan schaden'. Niet alleen ziet hij nadelen voor 'de belangrijke rivaliteit' tussen Xbox en Playstation, ook op het vlak van het opkomende cloudgaming maakt hij zich zorgen. Volgens de CMA heeft Microsoft nu al 60 tot 70 procent van de cloudgamingmarkt in handen en heeft het concern er alle baat bij om de spellen van Activision voor zich te houden en zo meer klanten te lokken. Wat de concurrentie tussen de consoles betreft, wijst de concurrentiewaakhond er onder meer op dat Microsoft de strategie van het inlijven van spelontwikkelaars om hun games alleen op de eigen platformen aan te bieden, in het verleden al meerdere keren heeft toegepast. De CMA noemt met name 'Call of Duty'. De toegang tot het populaire oorlogsspel is van groot belang voor de concurrentie tussen Xbox en Playstation. 'De vermindering van de concurrentie tussen Microsoft en Sony kan resulteren in hogere prijzen, minder aanbod, lagere kwaliteit en slechtere dienstverlening bij gameconsoles voor alle gamers', luidt het. Microsoft en Activision krijgen nu tot eind februari om te antwoorden op de conclusie van de CMA en eventuele voorstellen te doen. De overname is hoe dan ook controversieel. Ook in de EU is mededingingsautoriteiten bezig met een onderzoek naar de overname. In de VS is de waakhond zelfs een proces gestart om de overname te blokkeren. Zelfs een groep gamers heeft een rechtszaak aangespannen. In een poging om de regulatoren te sussen had Microsoft eerder al beloofd om de 'Call of Duty' spellen beschikbaar te houden op andere platformen, zoals Nintendo Switch en het Steam downloadplatform.