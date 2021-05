Met een omzet van 640 miljoen euro zet Cegeka in coronajaar 2020 opnieuw een stevige omzetgroei neer. Ook de operationele winst gaat omhoog. Intussen blijft het bedrijf de overnames oplijsten.

2020 is voor velen een jaar om liefst te vergeten, maar in Hasselt lijkt het bijna business as usual. Met een omzet van 640 miljoen euro groeit Cegeka voor het zeventiende jaar op rij, deze keer met 14 procent ten opzichte van 2019 (561 miljoen euro).

De operationele winst stijgt met 31 procent naar 51,1 miljoen euro. De recurrente EBITDA gaat naar 70,56 miljoen euro (+28 procent).

Cegeka telt intussen meer dan vijfduizend medewerkers verspreid doorheen Europa. Het bedrijf erkent dat corona grote uitdagingen met zich meebracht, maar het bedrijf is optimistisch. Het kon snel schakelen naar thuiswerken, maar merkt ook op dat hoewel de wereldeconomie op pauze stond, er ook een digitale versnelling op gang kwam.

'COVID-19 heeft ons voor grote uitdagingen geplaatst. We zijn erin geslaagd om met de hele Cegeka-organisatie, verspreid over onze verschillende vestigingen in alle landen, snel te schakelen en erg flexibel te handelen. Ik ben opnieuw ongelofelijk trots op het parcours dat Cegeka met al zijn medewerkers en klanten de afgelopen maanden aflegde', zegt André Knaepen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Cegeka.

Knaepen zelf werd in september nog door Data News uitgeroepen als ICT Personality of the Year, voor het traject dat hij de afgelopen dertig jaar aflegde met Cegeka.

Overnames

Het bedrijf kon vorig jaar onder meer de overname van KPN ICT Consulting, Call 2 en Finafista afronden. Het nam ook een deel van Getronics Belgium over en kreeg het Inner Circle label van Microsoft Business Applications.

Tegelijk investeerde het bedrijf in eigen intellectueel eigendom rond digitale gezondheidszorg, slimme mobiliteit, cybersecurity, cloud, AI en 5G. Dat laatste onder meer met de overname van Gridmax en een meerderheid in Citymesh, dat voortaan de telecomtak van Cegka wordt. Vandaag nog raakte bekend dat Citymesh voortaan nationaal actief mag zijn met haar 5G-licentie.

