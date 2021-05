In afwachting van een 5G-veiling kunnen telecomspelers aan de slag met voorlopige gebruikslicenties. Maar Cegeka-dochter Citymesh gaat die uiteindelijk toch niet gebruiken omdat het haar eigen spectrum voortaan beter kan inzetten.

Van de vijf kandidaten voor een voorlopige licentie blijven vandaag enkel nog Proximus, Telenet/Base en Orange over. Entropia haakte al van bij het begin af, maar Data News vernam dat ook Cegeka, dat haar telecomactiviteiten eind vorig jaar bundelde met Citymesh, haar voorlopig spectrum niet gaat benutten. Telecomregulator BIPT en Citymesh bevestigen dat aan onze redactie.

Maar dat betekent niet dat Citymesh haar 5G-ambities opbergt of beperkt. Het bedrijf krijgt immers van het BIPT een versoepeling voor haar bestaand spectrum waardoor het momenteel minder nood heeft aan het spectrum uit de voorlopige banden.

Zelfde spectrum, andere regio

Zowel Citymesh als Gridmax beschikken over hetzelfde spectrum (2X 20 MHz). Citymesh mocht dat vooral in de grote Vlaamse steden (Antwerpen, Gent, Brugge, Brussel, Kortrijk) en de kuststeden gebruiken. Gridmax was beperkt tot delen van Namen en Luxemburg tegen de Franse grens.

Citymesh was al lang vragende partij om haar 5G-licentie op meer locaties in te zetten, maar kreeg geen groen licht van de regulator. Maar intussen zijn beide bedrijven in handen van Cegeka, waardoor er weinig reden is om de twee spelers, die nu de facto één bedrijf vormen, dat niet te laten doen.

Documenten die Data News kon inkijken doen vermoeden de andere operatoren daar vooral niet blij mee waren. Het geeft Citymesh immers een volwaardige nationale 5G-licentie, hetzij met beperkt spectrum, waar de overige drie het met voorlopige gebruiksrechten moeten stellen. Maar Citymesh haalt haar slag thuis en kan nu haar frequenties in heel het land benutten.

Goedkoper

Dat Citymesh haar voorlopige 5G-licentie heeft teruggegeven (de gebruiksrechten stopten formeel op 31 december 2020) is vooral een kostenbesparing. De operatoren die zo'n voorlopige licentie willen, moeten daar in afwachting van een volwaardige veiling ook voor betalen. Nu Citymesh haar bestaand spectrum nationaal kan inzetten, heeft het weinig zin dat moederbedrijf Cegeka blijft betalen voor spectrum dat het op dit moment niet nodig heeft.

Voor de 5G-veiling zelf blijft Citymesh wel kandidaat. Het beschikt momenteel over 40 MHz spectrum voor 5G (Citymesh+Gridmax) tot 2025 en 15 MHz duplex spectrum voor 4G tot 2035. De ambitie is om met een 5G-licentie, waarschijnlijk met minder spectrum dan de klassieke operatoren, ook in de komende twintig jaar zakelijke 5G-diensten te kunnen uitrollen.

Van de vijf kandidaten voor een voorlopige licentie blijven vandaag enkel nog Proximus, Telenet/Base en Orange over. Entropia haakte al van bij het begin af, maar Data News vernam dat ook Cegeka, dat haar telecomactiviteiten eind vorig jaar bundelde met Citymesh, haar voorlopig spectrum niet gaat benutten. Telecomregulator BIPT en Citymesh bevestigen dat aan onze redactie.Maar dat betekent niet dat Citymesh haar 5G-ambities opbergt of beperkt. Het bedrijf krijgt immers van het BIPT een versoepeling voor haar bestaand spectrum waardoor het momenteel minder nood heeft aan het spectrum uit de voorlopige banden.Zowel Citymesh als Gridmax beschikken over hetzelfde spectrum (2X 20 MHz). Citymesh mocht dat vooral in de grote Vlaamse steden (Antwerpen, Gent, Brugge, Brussel, Kortrijk) en de kuststeden gebruiken. Gridmax was beperkt tot delen van Namen en Luxemburg tegen de Franse grens.Citymesh was al lang vragende partij om haar 5G-licentie op meer locaties in te zetten, maar kreeg geen groen licht van de regulator. Maar intussen zijn beide bedrijven in handen van Cegeka, waardoor er weinig reden is om de twee spelers, die nu de facto één bedrijf vormen, dat niet te laten doen.Documenten die Data News kon inkijken doen vermoeden de andere operatoren daar vooral niet blij mee waren. Het geeft Citymesh immers een volwaardige nationale 5G-licentie, hetzij met beperkt spectrum, waar de overige drie het met voorlopige gebruiksrechten moeten stellen. Maar Citymesh haalt haar slag thuis en kan nu haar frequenties in heel het land benutten.Dat Citymesh haar voorlopige 5G-licentie heeft teruggegeven (de gebruiksrechten stopten formeel op 31 december 2020) is vooral een kostenbesparing. De operatoren die zo'n voorlopige licentie willen, moeten daar in afwachting van een volwaardige veiling ook voor betalen. Nu Citymesh haar bestaand spectrum nationaal kan inzetten, heeft het weinig zin dat moederbedrijf Cegeka blijft betalen voor spectrum dat het op dit moment niet nodig heeft.Voor de 5G-veiling zelf blijft Citymesh wel kandidaat. Het beschikt momenteel over 40 MHz spectrum voor 5G (Citymesh+Gridmax) tot 2025 en 15 MHz duplex spectrum voor 4G tot 2035. De ambitie is om met een 5G-licentie, waarschijnlijk met minder spectrum dan de klassieke operatoren, ook in de komende twintig jaar zakelijke 5G-diensten te kunnen uitrollen.