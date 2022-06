Feras Antoon en David Tassilo, respectievelijk CEO en COO van MindGeek, het bedrijf boven onder meer PornHub, stappen op. Het bedrijf zegt dat hun vertrek gepland was, ook al doet een recent gepubliceerd onderzoek naar onder meer kinderporno anders vermoeden.

De twee stonden meer dan tien jaar aan het hoofd van MindGeek. Het bedrijf gaat op zoek naar opvolgers, intussen worden hun taken overgenomen door andere leden van het managementteam. Wel blijven ze aandeelhouder bij het bedrijf dat naast PornHub ook gelijkaardige sites als RedTube en YouPorn uitbaat en ook productiehuizen als Brazzers, Reality Kings of Digital Playground bezitten.

Formeel klinkt het bij MindGeek dat het aftreden van de twee al sinds begin 2022 stond gepland. Al komt hun vertrek er amper enkele dagen nadat The New Yorker een uitgebreid stuk bracht over het wanbeheer bij Pornhub.

The New Yorker sprak onder meer met minderjarigen die gechanteerd werden om seksuele beelden te maken. Die beelden doken uiteindelijk op bij PornHub. Het artikel beschrijft hoe de site enerzijds beweerd dat het video's controleert en zo voorkomt dat er beelden verschijnen met minderjarigen of van mensen die daar geen toestemming voor geven. Maar in praktijk is dat niet altijd het geval.

Het artikel spreekt onder meer over een meisje van vijftien wiens beelden op de site belanden, waarna het haar maanden kostte om de beelden te laten verwijderen. Vorig jaar werd MindGeek ook veroordeeld in de VS voor het schenden van wetten rond mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting en wetten rond kinderporno omdat het zo'n materiaal toelaat, er winst mee maakte en geen toestemming had van de mensen in de video's.

Sinds 2020 onder vuur

MindGeek en dochtermerk PornHub liggen al enkele jaren onder vuur om dezelfde redenen. In 2020 begon Activiste Laila Mickelwait met een petitie om de site te sluiten omdat de site video's met minderjarigen en echte verkrachtingen bevatte.

Eind 2020 kreeg dat meer aandacht nadat de New York Times een uitgebreid artikel bracht over kindermisbruik op de site. We moeten daarbij nuanceren dat PornHub niet actief en zelf kinderen misbruikte of video's zonder toestemming uploadde, maar het voerde geen preventieve controle uit op video's die gebruikers plaatsten.

Dat leidde er toe dat onder meer Visa en Mastercard de site niet langer wilden bedienen en het noopte PornHub ertoe om een groot deel van de video's geüpload door gebruikers meteen offline te halen. Later sloot het ook zustersite X-Tube, vermoedelijk door aankomende rechtszaken.

De twee stonden meer dan tien jaar aan het hoofd van MindGeek. Het bedrijf gaat op zoek naar opvolgers, intussen worden hun taken overgenomen door andere leden van het managementteam. Wel blijven ze aandeelhouder bij het bedrijf dat naast PornHub ook gelijkaardige sites als RedTube en YouPorn uitbaat en ook productiehuizen als Brazzers, Reality Kings of Digital Playground bezitten.Formeel klinkt het bij MindGeek dat het aftreden van de twee al sinds begin 2022 stond gepland. Al komt hun vertrek er amper enkele dagen nadat The New Yorker een uitgebreid stuk bracht over het wanbeheer bij Pornhub.The New Yorker sprak onder meer met minderjarigen die gechanteerd werden om seksuele beelden te maken. Die beelden doken uiteindelijk op bij PornHub. Het artikel beschrijft hoe de site enerzijds beweerd dat het video's controleert en zo voorkomt dat er beelden verschijnen met minderjarigen of van mensen die daar geen toestemming voor geven. Maar in praktijk is dat niet altijd het geval.Het artikel spreekt onder meer over een meisje van vijftien wiens beelden op de site belanden, waarna het haar maanden kostte om de beelden te laten verwijderen. Vorig jaar werd MindGeek ook veroordeeld in de VS voor het schenden van wetten rond mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting en wetten rond kinderporno omdat het zo'n materiaal toelaat, er winst mee maakte en geen toestemming had van de mensen in de video's.MindGeek en dochtermerk PornHub liggen al enkele jaren onder vuur om dezelfde redenen. In 2020 begon Activiste Laila Mickelwait met een petitie om de site te sluiten omdat de site video's met minderjarigen en echte verkrachtingen bevatte.Eind 2020 kreeg dat meer aandacht nadat de New York Times een uitgebreid artikel bracht over kindermisbruik op de site. We moeten daarbij nuanceren dat PornHub niet actief en zelf kinderen misbruikte of video's zonder toestemming uploadde, maar het voerde geen preventieve controle uit op video's die gebruikers plaatsten.Dat leidde er toe dat onder meer Visa en Mastercard de site niet langer wilden bedienen en het noopte PornHub ertoe om een groot deel van de video's geüpload door gebruikers meteen offline te halen. Later sloot het ook zustersite X-Tube, vermoedelijk door aankomende rechtszaken.