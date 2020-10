De Franse overheid zal ongeveer 2,8 miljard euro verdienen aan de verkoop van 5G-spectrum.

Volgens Reuters, dat zich baseert op uitspraken van de Franse regulator Arcep, ligt de prijs daarmee 630 miljoen euro hoger dan het basisbedrag dat Frankrijk in gedachten had.

Frankrijk telt vier kandidaten voor nationale 5G-netwerken: Orange, SFR, Bouygues Telecom en Iliad. Eerder werd voor elke operator al een blok van 50 MHz voorzien voor 350 miljoen euro, samen goed voor 1,4 miljard euro. De bedoeling was om het spectrum al in april te verdelen, maar dat liep vertraging op.

De resterende elf frequentieblokken van telkens 10 Mhz werden deze week verdeeld. Na maar liefst zeventien rondes verspreid over 3 dagen werd de prijs van één blok op 126 miljoen euro gezet. Goed voor 1,386 miljard euro.

Volgens Reuters krijgt Orange vier blokken, SFR drie en Bouygues Telecom en Illiad beiden twee blokken. Hoe meer spectrum een operator heeft, hoe meer capaciteit er kan worden voorzien op het netwerk. Maar ook de plaats van het spectrum in combinatie met de gebruikte apparatuur speelt een rol in de totale capaciteit en het bereik van een mobiel netwerk.

België mikt voor haar 5G-veiling op 810 miljoen euro. Deze zomer raakte al bekend dat Nederland 1,23 miljard euro aan verdient.

