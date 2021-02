Pornhub komt met een lijst maatregelen om misbruik en video's van minderjarigen op haar site tegen te gaan. Zo wil het bedrijf zichzelf in ere herstellen nu ook de geldstromen van het bedrijf worden getroffen.

De volwassenensite werkt al enkele maanden aan maatregelen om ervoor te zorgen dat illegale video's, of beelden geüpload zonder toestemming van de betrokkenen niet online komen of snel weer verdwijnen. Nu komt daar onder meer nog extra verificatie door een externe partij bij.

Het gaat daarbij om controles voor studio's of uploaders. Bezoekers van de site hoeven dat niet te doen.

Identificatie en moderatie

Pornhub gaat hiervoor samenwerken met Yoti, een dienst waar uploaders zich identificeren met een video en hun stem gecombineerd met een geldig identiteitsbewijs. Yoti fungeert als tussenpersoon, waardoor Pornhub zekerheid krijgt dat het om mensen gaat wiens identiteit gekend is, zonder dat de site zelf de persoonlijke gegevens van uploaders te zien krijgt.

Daarnaast belooft de site meer in te zetten op moderatie, zowel door meer menselijke moderatoren in te schakelen die elke upload zullen bekijken, als softwarematige controle. Het gebruikt daarvoor onder meer CSAI Match (van YouTube), Content Safety API (van Google), PhotoDNA (van Microsoft) en Vobile. Allemaal tools om illegale beelden, vooral van gekende gebande video's of van kindermisbruik automatisch te herkennen.

De site herhaalt ook haar eerdere plannen om samen te werken met vertrouwde spelers rond kindermisbruik. Voor België is dat onder meer Child Focus. Zulke partners hebben een rechtstreeks contact bij Pornhub en kunnen video's meteen offline laten halen, zonder eerst een reviewproces te moeten doorlopen.

Eerherstel, of inkomstenherstel?

Pornhub spreekt van een 'best in class content compliance program' waar het naar eigen zeggen al sinds april aan werkt samen met onafhankelijke spelers. Maar het bedrijf onderneemt de stappen pas na meerdere klachten en risico's op vervolging.

Naast een grote collectie van legale pornovideo's, doken er de afgelopen jaren vaak video's op die zonder toestemming van de betrokkenen werden gepost. De leeftijdscontrole, identificatie en toestemming was eenvoudig te omzeilen en slachtoffers die een video offline wilden halen, kregen zelden gehoor. Dat zorgde dat het protest tegen Pornhub het laatste jaar toenam.

Vooral dat er regelmatig beelden van minderjarigen werden geüpload, was extra pijnlijk voor de reputatie. De problemen waren bekend bij het bedrijf, maar pas toen The New York Times ze opnieuw opsomde in een opiniestuk, schoten ook betalingsleveranciers Visa en Mastercard in actie en weigerden ze nog betalingen voor Pornhub uit te voeren. Kort nadien verwijderde de site meer dan de helft van haar videomateriaal, allemaal fragmenten waarvan de identiteit en goedkeuring van de betrokkenen onduidelijk waren.

De maatregelen die Pornhub neemt zijn dus niet zozeer ingegeven door ethisch besef en bezorgdheid om slachtoffers. Ze komen er nadat groepen er herhaaldelijk op wezen dat de site ook minderjarigenporno, video's van verkrachtingen en video's zonder toestemming online liet staan. Door zich nu te herpakken hoopt de site weer acceptabel te worden bij bezoekers en betaalpartners.

