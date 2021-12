Na een jarenlang laks controlebeleid stuurde Pornhub vorig jaar zijn regels bij. Meer controle op uploaders en een samenwerking met externe organisaties, vooral om ongewenste en illegale beelden snel offline te krijgen. Heeft dat geholpen?

Critici klagen al jaren dat op de streamingsite, die u enkel kent van horen zeggen, talloze beelden van verkrachting, wraakporno en minderjarigen te vinden zijn. Maar die klachten werden luider na een opiniestuk in de New York Times dat de problematiek aankaartte. Al snel trokken betaalpartners als Mastercard en Visa zich terug en de site werd gedwongen om met harde hand bij te sturen. Daardoor werden negen miljoen van de dertien miljoen video's offline gehaald, vooral fragmenten waarvan de uploaders niet gecontroleerd waren.

Sindsdien belooft de site meer controle op wat er op haar platform verschijnt en gaat ze samenwerkingen aan met zogenaamde trusted flaggers, organisaties die snel melding kunnen maken van video's die offline moeten worden gehaald. Voor ons land gebeurt dat in samenwerking met Child Focus en het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Een jaar na die samenwerking zegt Child Focus dat het nog geen meldingen heeft moeten doen. Maar men nuanceert dat dat op zich niet abnormaal is. 'Als het om beelden met duidelijk minderjarigen gaat, dan worden die vaak al tegengehouden door algoritmes. Vaak loopt het dan ook via de politie waardoor zoiets nooit lang online blijft,' zegt Niels Van Paemel, beleidsadviseur bij Child Focus. 'Tegelijk kunnen we zoiets ook pas melden nadat het slachtoffer die beelden ontdekt en ons contacteert.'

Bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen is dat wel al gebeurd. Daar zegt men dat Pornhub steeds snel reageert als het instituut melding maakt van beelden die zonder toestemming online zijn gezet. Maar Van Paemel merkt op dat dat niet alles is. 'Ze blijven wel inspelen op de vraag. De categorie 'teen' (tiener, nvdr.) staat nog altijd zeer prominent, dat is ook een van de populairste zoektermen. Wat wij zouden willen is dat dergelijke platformen ook daar iets meer moeite doen om seksuele uitbuiting te beperken.'

Al heeft Porhub daar wel al iets ondernomen. Wanneer we op de site expliciet zoeken naar minderjarigen, dan krijgen we een niet mis te verstane waarschuwing dat we zoeken naar crimineel beeldmateriaal met een doorverwijzing naar Stopitnow.be. Termen rond seksueel misbruik leveren vandaag geen resultaten op. Al wil dat niet zeggen dat ze niet circuleren.

Samengevat heeft Pornhub wel stappen ondernomen, maar niet in die zin dat critici of (ex-)partners tevreden zijn. Zo worden er nog steeds rechtszaken voorbereid tegen het bedrijf omwille van diens lakse houding in het verleden en blijven kredietkaartbedrijven voorlopig weg. Mindgeek, het moederbedrijf achter de site, sloot afgelopen zomer ook al een zustersite (X-Tube), vermoedelijk om te anticiperen op die juridische gevolgen.

