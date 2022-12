De dagelijkse portie drama van Elon Musk bij Twitter legt diens kleine concurrent Mastodon geen windeieren. Het gedecentraliseerde platform ziet dagelijks duizenden gebruikers binnenkomen.

Mastodon telde tot voor kort ongeveer 300.000 maandelijkse actieve gebruikers. Tussen oktober en november steeg dat tot 2,5 miljoen. Het ziet naar eigen niet enkel gewone gebruikers, maar ook organisaties, politici, schrijvers, acteurs en journalisten die er een account aanmaken. In november nog klonk het dat het aantal actieve gebruikers was gestegen naar 600.000.

Mastodon-oprichter Eugen Rochko deelt de cijfers in een statement naar aanleiding van het feit dat Twitter de twitteraccount van mastodon had verwijderd, nadat die een link plaatste naar een mastodon-account die de privéjet van Elon Musk volgt.

Musk ergert zich al langer aan de gelijkaardige account op Twitter en veranderde de regels om de account illegaal te maken (op Twitter). Aansluitend werden ook verschillende journalisten verbannen omdat ze over het onderwerp schreven en dus ook Mastodon zelf dat op twitter linkte naar een gelijkaardige tool. Afgelopen zondag werd zelfs de regel ingevoerd dat linken naar andere sociale media, zoals Mastodon, verboden werd. Een regel die 12 uur later na protest opnieuw werd ingetrokken.

Intussen is de @joinmastodon-account op Twitter weer beschikbaar, net zoals de eerder verbannen journalisten. Maar Mastodon grijpt de gelegenheid graag aan om het nut te benadrukken van een gedecentraliseerd netwerk waar niet één topman de regels op elk moment kan veranderen.

