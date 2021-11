Amper een jaar na haar terugkeer naar de beurs, komt beveiligingsbedrijf McAfee opnieuw in private handen. Een groep investeerders legt 14 miljoen dollar op tafel om het bedrijf over te nemen.

De nieuwe eigenaar is een consortium van investeringsbedrijven Advent, Permira, Crosspoint Capital, CPP Investments, GIC en ADIA. Zij betalen nu 26 dollar per McAfee-aandeel, waarvan de laatste koers 21,21 dollar bedroeg.

In totaal betaalt de groep nieuwe eigenaars 12 miljard dollar in cash, al merken ze op dat het in praktijk over een waarde van 14 miljard dollar gaat, onder meer omdat er ook schulden van het bedrijf worden afbetaald.

McAfee wisselde de afgelopen tien jaar regelmatig van eigenaar. Het bedrijf was van 1999 tot 2010 beursgenoteerd. Nadien nam Intel het bedrijf over voor 7,7 miljard dollar. Al in 2016 verkocht Intel 51 procent van de aandelen aan TPG voor 4,2 miljard dollar, later kwam daar ook Thoma Bravo bij als minderheidsaandeelhouder.

Eén jaar terug op de beurs

Een jaar geleden maakte het beveiligingsbedrijf bekend dat het opnieuw naar de beurs zou trekken. Begin dit jaar maakte het bedrijf bekend dat het haar zakelijke oplossingen van de hand deed voor vier miljard dollar en voortaan een pure consumentenspeler zou worden.

Dat blijft ook onder de nieuwe aandeelhouders het geval. Zij verwachten de overname af te ronden in de eerste helft van 2022.

