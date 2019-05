Waar men een paar jaar geleden nog sprak over de grote 'console oorlog' tussen Microsoft en Sony, gaan de twee techgiganten nu samenwerken om een toekomst voor gaming te bouwen, en de concurrentie met Amazon en Google te overleven.

De twee bedrijven hebben een partnerschap aangekondigd waarbij ze gaan samenwerken aan toekomstige cloudoplossingen voor het streamen van games en andere media. In de toekomst zou dat nog kunnen worden uitgebreid naar samenwerking rond computerchips, zoals de beeldsensoren die Sony maakt.

De stap is verrassend, gezien de geschiedenis van de twee. Sony's PlayStation en Microsofts Xbox zijn al meer dan vijftien jaar felle concurrenten als het op verkoop van gameconsoles gaat. Dat de samenwerking er nu komt, is dan ook een teken dat beiden grotere gevaren om de hoek zien. Sony en Microsoft zijn, samen met Nintendo de grootste spelers op de markt voor gameconsoles, maar de vrees zit er duidelijk in dat die markt binnenkort stevig onder druk komt te staan.

Een van de redenen daarvoor is Google's eigen streamingdienst, Stadia. Daarmee wil Google zijn gigantisch populaire YouTube platform gebruiken om mensen via enkele klikken richting game streaming te krijgen. Als Google erin slaagt om mensen daar ook voor te laten betalen, wordt het alvast een te duchten concurrent in de markt van game- en mediastreaming, waar nu een hele resem bedrijven stevig in investeren. Naast vernieuwingen van Sony, Microsoft en gameplatform Steam, werken ook speluitgever EA en chipontwikkelaar Nvidia aan een eigen platform. Ook Amazon zou plannen hebben in die richting.

Alles in de cloud

Het idee achter game streaming platformen, zoals die van Stadia en Nvidia, is dat de videogames in de cloud draaien, in plaats van op hardware bij de gebruiker thuis. Games worden in dat model bovendien niet meer gekocht, maar alles gaat via een abonnement. Een vergelijkbaar systeem als Netflix of Spotify, dus. Enige cloud-expertise komt in dat model dus handig van pas.

Sony heeft zelf al enkele jaren een eigen gamestreamingdienst, PlayStation Now, maar verdient nog altijd een pak meer aan traditionele verkoop van games aan de eigenaars van zijn game-consoles. Het lijkt er dus op dat het bedrijf bij Microsoft vooral ervaring in de cloud gaat zoeken. "De twee bedrijven zullen samen gaan ontwikkelen aan toekomstige cloudoplossingen in Microsoft Azure om hun respectieve game- en content-streamingdiensten te ondersteunen", zo staat in een statement van Microsoft.

De cloudmarkt wordt wereldwijd momenteel gedomineerd door drie bedrijven: Amazon, Google en Microsoft. Nu Google met Stadia komt, en er ook sprake is van een Amazon cloudstreamingdienst, lijkt Microsoft dan ook de meer logische partner voor Sony. Het bedrijf heeft de cloudervaring, terwijl Sony over het algemeen de meer populaire gameconsole heeft. Een gezamenlijke streamingdienst zou niet tot de plannen behoren, maar er zou wel sprake van zijn om de back-end van de hardware tussen Sony en Microsoft op elkaar af te stemmen, zodat game-ontwikkelaars makkelijker hun software via die streamingdiensten kunnen aanbieden. Een en ander gebeurt nu al met de hardware van de fysieke spelconsoles.