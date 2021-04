Gameproducenten moeten niet langer dertig procent van hun inkomsten uit de Microsoft Store afstaan. Met de tariefverlaging lijkt Microsoft de concurrentie met platformen als Steam op te voeren.

Wie een pc-game in de Microsoft Store downloadwinkel zet, moet vanaf 1 augustus nog 12 procent commissie betalen op de inkomsten daaruit. Dat is een stevige daling tegenover de 30 procent die Microsoft eerder aanrekende, en die gangbaar is in de wereld van de downloadplatformen.

Het lijkt op een poging om de concurrentie met downloadplatform Steam op te voeren en producenten te overhalen meer games op de Microsoft Store te zetten. 'Game-ontwikkelaars liggen aan de basis van de geweldige games die we onze spelers willen aanbieden, en we willen dat ze succes vinden op onze platformen', aldus Matt Booty, hoofd van Xbox Game Studios bij Microsoft in een persmededeling. Het gaat voor alle duidelijkheid om pc-games, niet om consolegames voor de Xbox.

Dertig of niet

Met de verlaging stapt Microsoft in een bredere trend om commissies voor downloadplatformen te verlagen. Spelletjesmaker Epic Games, het bedrijf achter het populaire Fortnite, gooide een drietal jaar geleden de knuppel in het hoenderhok met de Epic Games Store. Het startte een eigen downloadwinkel voor pc-games, de eerste geduchte concurrent in jaren voor Steam, en rekende daar 12 procent commissie aan, een stevige brok minder dan de 30 procent van de concurrent.

Epic Games ging een jaar later ook vrij letterlijk de strijd aan met Google en vooral Apple, om de commissie in app winkels Google Play en de App Store naar beneden te krijgen. Het probeert daar om via allerlei rechtszaken zijn gelijk te krijgen.

Die rechtszaken zijn nog lang niet afgerond, maar de campagne lijkt wel zijn vruchten af te werpen. Google kondigde vorige maand aan dat het de commissie in de Play Store zou verminderen naar 15 procent. Apple deed eind vorig jaar al iets gelijkaardigs. Beide bedrijven lijken zich ervan bewust dat 'een derde van de inkomsten afromen' geen goed imago oplevert, zeker niet als er kleinere indie ontwikkelaars aan te pas komen.

De norm

Dat gezegd zijnde, blijkt die 30 procent nog wel de norm. Niet alleen voor fysieke winkels, maar ook voor consoleplatformen. Fabrikanten als Sony, Microsoft en Nintendo ontwikkelen en verkopen hun consoles meestal aan een verlies, in de veronderstelling dat de verkoop van games dat goed zal maken. Daar gaat het tarief dus nog niet meteen naar beneden.

En op Steam? Het vraagt 30 procent op de eerste tien miljoen dollar aan verkoop, een tarief dat wat naar beneden gaat bij hogere volumes. Het is vooralsnog wel het grootste downloadplatform voor pc-games, met software die stevig is ingeburgerd.

