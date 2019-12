Samsung gaat zijn veelbesproken opvouwbare smartphone, de Galaxy Fold, toch in Nederland op de markt brengen. Het toestel is vanaf vrijdag te bestellen en wordt op 10 januari geleverd. De opvouwtelefoon zal niet te verkrijgen zijn in Belgische winkels.

De Galaxy Fold zal in Nederland 2020 euro kosten. Samsung had de Galaxy Fold in februari gepresenteerd, maar nog voor het begin van de verkoop moest de smartphone al van de markt worden gehaald. De vouwschermen van testtelefoons vertoonden barstjes. Het toestel werd vervolgens van voren af aan opnieuw ontworpen.

In september werd de smartphone alsnog op de markt gebracht, maar niet voor België en Nederland, klonkt het toen. Nu zegt Samsung dat het toestel tóch naar Nederland komt.

Plannen voor de Belgische markt zijn er niet. "Samsung heeft ervoor gekozen om zich bij de wereldwijde uitrol van de Galaxy Fold te concentreren op bepaalde kern-markten waaronder Nederland. België hoort hier vanwege de beperkte schaal niet bij", zegt het bedrijf aan Data News.

Voor Belgen wordt het natuurlijk wel mogelijk om de vouwbare telefoon over de grens te halen. Het is ook niet uitgesloten dat Nederlandse webwinkels het toestel ook naar België zullen verzenden.

De Galaxy Fold zit tussen een smartphone en een tablet in. Als het toestel is opgevouwen, is de voorkant de feitelijke telefoon waarmee iemand kan bellen en kan internetten. Maar als hij wordt opengevouwen als een boek, wordt de binnenkant het toestel. Hij is zo gemaakt dat apps dan automatisch binnenin verder gaan. Op het grote, uitgeklapte scherm kunnen gebruikers drie apps tegelijk open hebben staan. Data News kon het toestel begin dit jaar ook even testen.

Huawei kondigde met de Mate X ook een vouwtelefoon aan, maar die is evenmin te verkrijgen. De enige vouwtelefoon die momenteel wel in België verkrijgbaar is, is de G8X ThinQ van LG. Al bestaat die niet uit één plooibaar display, maar uit twee gescheiden schermen.