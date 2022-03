De loonkloof in België blijft licht dalen, maar over het algemeen is gendergelijkheid in de economie er de voorbije jaren niet op vooruit gegaan. De covid-crisis heeft aan de ongelijkheid bijgedragen.

Dat moet althans blijken uit de jaarlijkse studie Women in Work Index van consultancybureau PWC. België is in die index van de tiende naar de twaalfde plaats gezakt. Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag, en daar is dus wel nog wat werk aan de winkel.

Eerst het algemene plaatje. De covid-crisis van de voorbije jaren heeft ervoor gezorgd dat er 5,1 miljoen meer vrouwen werkloos zijn. Er zijn ook 5,2 miljoen vrouwen minder op de arbeidsmarkt. In principe zijn we wereldwijd terug op het niveau van 2017, aldus PWC. Ook qua taakverdeling is er een stevige achteruitgang. Waar voor de pandemie vrouwen nog gemiddeld zes uur meer aan onbetaalde zorg besteedden, is dat tijdens de pandemie voor velen naar een voltijdse baan gegaan. Denk daarbij aan kinderen die thuis afstandsonderwijs krijgen en vrouwen die 'wel even kunnen opruimen omdat ze toch van thuis werken'. Over het algemeen heeft de pandemie de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen vergroot, waardoor meer vrouwen dan mannen de arbeidsmarkt moesten verlaten.

In België

Kijken we naar ons land, dan is België gezakt van de tiende naar de twaalfde plaats op de Women in Work Index, waarop de 33 OESO-landen staan. Dat heeft voornamelijk te maken met een lagere arbeidsparticipatie van vrouwen op de Belgische arbeidsmarkt. Die is gezakt van 64,9% in 2019 naar 64,5% aan het einde van 2020. De werkloosheid bij vrouwen is dan ook gestegen, van 5,0% naar 5,4%.

'Deze daling op de Women in Work Index houdt ook rekening met andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, die opklimmen,' zegt Griet Helsen, Partner bij PwC België in een persbericht.

Loonkloof

Anderzijds blijft de loonkloof in ons land blijft wel dalen, van 5,8% in 2019 naar 5% een jaar later. We zijn daar overigens bij de beste drie van de klas, met een loonkloof die een pak kleiner is dan het OESO-gemiddelde van 13,7%.

Het is de tiende keer dat PWC de index uitbrengt. Dit is het eerste jaar waarin er achteruitgang is geboekt. Gemiddeld vertraagde covid-19 de vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid op het werk met ten minste twee jaar. Nieuw-Zeeland voert de Index aan als land met de kleinste genderkloof, voor Luxemburg en Slovenië.

