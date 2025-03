TSMC vraagt Amerikaanse techbedrijven om samen Intel-fabrieken aan te sturen

De Taiwanese chipmaker TSMC bekijkt of het samen met onder meer Nvidia, Broadcom, AMD en mogelijk Qualcomm in een joint-venture kan stappen om de chipfabrieken van Intel te beheren. Een ongezien plan dat nog heel wat praktische bezwaren heeft.

Volgens bronnen van Reuters heeft TSMC aan bovengenoemde bedrijven voorgesteld om in te stappen in een joint-venture om de Intel foundries (de fabrieken waar chips worden gemaakt) te beheren. TSMC zou daarbij niet meer dan 50 procent van de aandelen van die samenwerking bezitten.

Dat een concurrent van Intel samen met andere concurrenten van Intel dat overweegt is opmerkelijk, maar heeft een achtergrond. Recent zou de regering Trump druk hebben gezet op TSMC om Intel te ondersteunen met hun chipfabrieken. Het bedrijf kampt al langer met problemen en stuurde vorig jaar, zoals wel vaker de afgelopen jaren, haar CEO de laan uit.

Concurrent neemt over

De gesprekken zitten nog in een vroege fase. Reuters benadrukt dat er nog geen duidelijkheid is rond hoe zo’n samenwerking er praktisch uit zou zien, en of die er zou komen. Maar het is wel opmerkelijk gezien Intel en TSMC concurrenten zijn.

Intel maakte jarenlang chips die het ook zelf naar de markt bracht. TSMC is de grootste chipfabrikant ter wereld, maar produceert vooral de ontwerpen van andere spelers. Onder meer Nvidia laat er haar GPU’s en AI-chips bakken, maar ook Intel-concurrent AMD is al jaren een klant van TSMC.

Onder haar vorige CEO Pat Gelsinger kreeg Intel het idee om voortaan ook chips voor anderen te produceren onder de naam Intel Foundry Services. Dat betekende een stevige transformatie van het businessmodel, en extra investeringen in de foundries. Maar een groot succes is dat momenteel nog niet. Gecombineerd met andere moeilijkheden maakte het dat Intel vorig jaar de helft van haar beurswaarde verloor en voor het eerst sinds 1986 een nettoverlies, van 18,8 miljard dollar, moest optekenen.

Dat zorgt voor enige paniek bij Intel, dat nog steeds een van de belangrijkste Amerikaanse technologiebedrijven is en jarenlang gekend stond als baken van innovatie. Het zou er toe geleid hebben dat de regering Trump nu de hulp van TSMC wil om de foundries in goede banen te leiden. De plannen zouden dateren van voor TSMC’s plannen om voor honderd miljard dollar te investeren in de VS, met vijf eigen chipfabrieken.

Complex en duur

Maar Reuters meldt ook dat zo’n constructie, waar een concurrent en haar partners de productie van Intel zouden beheren of aansturen, lang niet vanzelfsprekend is. Zo zouden sommige bestuursleden van Intel er wel oor naar hebben, terwijl anderen tegen zo’n deal zijn. Tegelijk wil Trump niet dat Intel, of delen van Intel, in buitenlandse handen zouden komen. De Foundry Services simpelweg verkopen aan TSMC lijkt daardoor geen optie. Vorige maand was er nog speculatie dat TSMC en Broadcom Intel zou overnemen.

Maar ook de werkwijze van de twee is momenteel niet identiek. Bronnen van Reuters waarschuwen dat beiden andere processen en andere tools gebruiken om chips te maken. Zelfs de chemicaliën daarbij zijn anders. Dat maakt dat een instap van TSMC om de chipproductie bij Intel in goede banen te lijden sowieso een dure en complexe operatie zou zijn.