Al 133 Belgische videogamebedrijven, maar één daarvan brengt merendeel van het geld binnen

Op dit moment zijn er 133 Belgische bedrijven die videogames maken, zo blijkt uit nieuwe cijfers die de sector vandaag deelt. Maar de bulk van de 85 miljoen euro omzet en bijna de helft van de 1.085 medewerkers die de sector waard is staan op conto van één bedrijf: Larian Studios, dat deze zomer wereldwijde faam aan het maken is met zijn fantasygame Baldur’s Gate III.

Van vandaag tot zondagavond is het Gamescom in Keulen, het grootste wereldwijde videogamefestival. Op het handelsbeursgedeelte daarvan vat al enkele jaren een paviljoen met vijftien Belgische videogamemakers post, en in de aanloop daarnaar worden traditioneel ook de nieuwe cijfers van de sector wereldkundig gemaakt.

Er waren in 2022 liefst 133 bedrijven actief in de videogame-industrie, zo blijkt daaruit, een stijging met 21 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat is goed voor een gezamenlijke omzet van 85 miljoen euro en een klim naar een tewerkstelling van 1.085 voltijdse equivalenten. Er zit alleen een klim in die jobs die worden ingevuld, licht David Verbruggen, directeur van de Vlaamse videogamefederatie Flega, toe. ‘Na een voor onze sector uitzonderlijk vruchtbaar coronajaar 2021 normaliseerde onze omzet in 2022 en daalde het aantal releases in vergelijking met het jaar voordien.’

Vooral Larian

Nog altijd wordt Larian Studios, het van oorsprong Gentse gamebedrijf dat de afgelopen weken furore maakt met zijn kritisch bejubelde nieuwe game Baldur’s Gate III, als een Belgisch bedrijf meegerekend. Strikt genomen klopt dat niet meer: de fiscale hoofdzetel is al eventjes gevestigd in de Ierse hoofdstad Dublin. Daar legde holdingonderneming Larian Group Holdings Limited. Larian oprichter Swen Vincke en diens partner legden daar als meerderheidsaandeelhouders, samen met een minderheidsparticipatie van een Europese poot van de Chinese groep Tencent, in 2020 een omzet van 61,8 miljoen euro neer.

Sectorfederatie Video Games Federation Belgium preciseert niet hoe groot het aandeel van Larian in de totale omzet van 85 miljoen euro is, maar in het licht van dat soort jaaromzetten is het zeer aannemelijk dat de ontwikkelstudio, die Vlaanderen ondertussen ontgroeid is, het merendeel van dat ‘gezamenlijke’ cijfer vertegenwoordigt.

De verkoop van Baldur’s Gate III, waarover nog geen cijfers werden gedeeld maar die naar schattingen in de miljoenen verkochte exemplaren zal lopen voor de huidig gelanceerde pc-versie alleen (een PlayStation 5-editie komt begin september), zit natuurlijk nog niet in de cijfers. Maar net als vorig jaar was 2020 een ‘lopend’ jaar, waarin Larian geen nieuwe game heeft gelanceerd en het dus vooral inkomsten haalde uit zijn oudere titels als ‘Divinity: Original Sin II’.

Remote FTE’s

Larian weegt ook door op het totale werknemersbestand van 1.085 FTE’s dat de Belgische game-industrie laat zien. Voor de ontwikkeling van Baldur’s Gate III, waaraan de studio al sinds 2021 bezig is, wierf ze extra volk aan, om tot een totaal van 450 ontwikkelaars te komen voor deze game alleen. Die zitten verspreid over ontwikkelvestigingen in Gent, Dublin, Guildford, Barcelona, Québec City, Sint-Petersburg en Kuala Lumpur. Die worden allemaal meegeteld in de Belgische cijfers. David Verbruggen, directeur van de Vlaamse koepelorganisatie Flega: ‘Larian is nog steeds voor zo’n 70 procent eigendom van een Belg. Meer en meer andere studio’s uit ons land werken bovendien ook met remote FTE’s, dus iedereen meetellen is maar logisch.’

Vlaanderen pionier

Door die nog steeds grote greep van Larian komt ook de bulk van de 70 miljoen euro omzet die de sector binnenhaalt (82 procent hoger) en de 776 voltijdse equivalenten (met een groei van 72 procent) natuurlijk op het conto van Vlaanderen, wanneer de verschillen tussen onze landsregio’s worden bekeken. Maar het wijst dus wel op een groeiend ondernemend initiatief, met een groei van 18 procent naar 90 Vlaamse gamebedrijven. Bovendien laten het Brussels gewest en Wallonië allebei groei zien. Brussel ziet haar aantal bedrijven verder aangroeien tot 15 stuks, met samen een omzet van 3 miljoen euro. In Wallonië ging het van 22 naar 28 bedrijven op een jaar tijd, met een omzet die op 12 miljoen euro staat.