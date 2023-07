Europa telt meer AI-experten dan de V.S. en China

Europa heeft een hogere concentratie van software-ingenieurs die gespecialiseerd zijn in kunstmatige intelligentie dan de V.S. of China. Dat talent is wel geconcentreerd in een handvol steden, zegt het Amerikaanse durfkapitaalbedrijf Sequoia Capital.

Met zijn bijna 200.000 software-ingenieurs die op zijn minst een beetje onderlegd zijn in artificiële intelligentie, met een kern van zo’n 43.000 specialisten, loopt er meer AI-talent op het oude continent rond dan in de V.S. of China. De voorsprong is zelfs relatief groot: het Europese aandeel van AI-experten binnen een populatie van software-ingenieurs ligt 30 procent hoger dan het Amerikaanse, en is drie keer zo hoog als het Chinese. Zeven op de tien experten hebben een masteropleiding of doctoraat achter de rug, en eveneens meer dan zeven op de tien hebben al minstens tien jaar ervaring in AI. Dat zegt Sequoia Capital, het bekende Amerikaanse durfkapitaalbedrijf dat (over de laatste vijftig jaar heen) onder meer WhatsApp, Airbnb, Google en Apple een belangrijke financiële duw gaf.

Geconcentreerde talentenpool

De talentenpool is wel zeer geconcentreerd rond bepaalde universiteiten en steden. Vooral de technische universiteiten van Edinburgh, Madrid, München en Amsterdam leveren een hoop AI-talent af. En wat de arbeidsmarkt betreft draait alles rond steden als Londen (met 20.000 ingenieurs die minstens over een beetje AI-expertise beschikken, ongeveer 9 procent van al het technologische talent in de Britse hoofdstad), Dublin, Zürich, Athene, Berlijn en Parijs.

Niet zelden zijn de AI-experts ook tewerkgesteld bij lokale filialen van techreuzen. Google springt daarbij fel in het oog, via zijn DeepMind-afdeling in Londen en het wereldwijde machine learning-onderzoekscentrum dat het in 2016 oprichtte in Zürich. Maar ook startups vinden makkelijk AI-talent op de arbeidsmarkt in en rondom die zonet opgesomde steden.

Gunstig politiek klimaat

Wat natuurlijk helpt, zo stippen de Sequoia-researchers aan, is het gunstige politieke klimaat in heel wat van die Europese AI-hotspots. Niet toevallig is Dublin bijvoorbeeld een van die laatste omwille van het gunstige Ierse belastingsregime voor onderzoek en ontwikkeling, waardoor Meta, Google en Microsoft er een aanzienlijke aanwezigheid hebben.

Maar ook over heel Europa heen is er een stevige focus op AI. De ambitie in de recentste vorm van het Coordinated Plan on Artificial Intelligence van de Europese Commissie is dat private en publieke investeringen in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie binnen de Europese Unie op zijn minst 1 miljard euro per jaar zullen bedragen. In de loop van dit decennium moet dat bedrag gradueel oplopen tot 20 miljard euro per jaar.

Daar tegenover staat wel de EU AI Act, die een andere doelstelling heeft: het reguleren van de ontwikkeling en adoptie van artificiële intelligentie om de veiligheid en rechten van de Europese burger te bewaken.