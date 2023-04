Google wil nieuwe AI-zoekmachine bouwen

De techgigant zou versneld allerlei kunstmatige intelligentie willen toevoegen, om zo de concurrentie voor te blijven. Google zou bijvoorbeeld vrezen dat het lucratieve deals met Samsung kan verliezen aan Bing.

De introductie van generatieve AI lijkt voor het eerst in lang de kaarten te schudden in de lucratieve markt van zoekrobots. Google, al jaren de dominante zoekrobot, zou werken aan een project om snel extra AI te integreren in zijn diensten. Het project, met codenaam Magi, moet ervoor zorgen dat Google Search een persoonlijker ervaring biedt en bijvoorbeeld vragen kan beantwoorden en op vraag van gebruikers code kan schrijven. Dat meldt de New York Times. Google zou ook een volledig nieuwe zoekmachine willen bouwen, die door AI wordt aangestuurd.

Magi moet snel resultaten boeken, aldus de krant, die meldt dat Google 160 full-time ontwikkelaars en designers op het project heeft gezet. De reden voor die snelheid is de concurrentie die Google lijkt te voelen. Concurrent Microsoft sloot eind vorig jaar een deal met AI-ontwikkelaars OpenAI om hun chatbot ChatGPT in de Bing zoekmachine te verwerken. Dat lijkt, ondanks problemen met de AI, een succes te zijn.

Zo’n succes zelfs, dat bedrijven als Samsung en Apple van plan zouden zijn om Bing als standaard zoekmachine in hun mobiele besturingssysteem te gebruiken. De markt voor search op mobiele toestellen is bijzondere lucratief voor Google, en een verandering hier zou dus pijnlijke gevolgen kunnen hebben voor het bedrijf.

Samsung is bijvoorbeeld een van de grootste bouwers van smartphones ter wereld, en zou volgens de krant 3 miljard aan inkomsten voor Google per jaar leveren via advertenties op zijn zoekmachine. Ook Apple heeft een afspraak met Google rond de standaard zoekmachine, en dat contract (met een waarde van nog eens 20 miljard volgens de krant) zou dit jaar vernieuwd moeten worden. Het nieuws dat Samsung overweegt om Google te vervangen door Bing zorgde op de beurs deze week alvast voor een daling van de aandelen van Alphabet, en een kleine stijging voor Microsoft.

Die laatste heeft miljarden geïnvesteerd in OpenAI en is momenteel in sneltempo de intelligentie van ChatGPT aan het inbouwen in allerlei diensten en apps. Door AI-aangestuurde zoekfuncties zijn ondertussen beschikbaar in de Bing zoekmachine en in de Edge browser op computers en mobiele toestellen. Dat zorgde voor veel interesse in Bing, Microsofts zoekrobot die al jaren probeert om een deel van de markt in te nemen. Al is die extra interesse nog niet volledig verzilverd. Volgens analist Statcounter heeft Bing in maart van dit jaar (dus na introductie van de AI) een marktaandeel van nog geen 3%. Google ligt op 93%.