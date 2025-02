Uber CEO ziet geen snelle commercialisering robotaxi’s

Er zullen niet snel zelfrijdende wagens ingezet worden voor commerciële ritten, zegt Uber-CEO Dara Khosrowshahi. Daarvoor zijn de kosten nog te hoog en is de veiligheid nog niet genoeg bewezen

Khosrowshahi maakte de opmerkingen in de voorbereide opmerkingen bij de bekendmaking van de recentste bedrijfsresultaten. Hij stelde vast dat 2024 een keerpunt was op het vlak van autonome voertuigen (AV’s), nu minstens vier operatoren een vloot wagens op de weg hebben. Toch zag hij weinig mogelijkheden wat betreft de commercialisering daarvan.

Als eerste obstakel zag hij de nood aan een ‘consequent bovenmenselijke staat van dienst op het gebied van veiligheid’. Waarmee hij bedoelde dat regelgevers slechts overtuigd zullen worden om AV’s toe te laten op de weg als aangetoond wordt dat een autonome bestuurder vele keren beter is dan een mens. Hij vroeg daarom ook om consistente regelgeving in de VS.

Meermaals opladen

Ook de kostprijs van de zelfrijdende wagens is nog problematisch. ‘Zolang AV’s niet kunnen rijden voor minder dan $2/uur $2/mijl, kunnen ze niet concurreren’, stelde hij. En dat AV’s meerdere keren per dag zouden moeten worden opgeladen en onderhouden, is ook nog een struikelblok in het commercieel inzetten ervan. En dan moeten er nog altijd iemand tariefgeschillen behandelen, verloren voorwerpen terugbrengen, gestrande voertuigen redden en verzekeringsklussen afhandelen.

Khosrowshahi geloofde wel dat Uber dat allemaal kon klaarkrijgen, maar waar hij nog altijd problemen zag was in de wisselende vraag naar AV’s. Consumenten verwachten dat de auto’s die ze oproepen binnen ongeveer vier minuten arriveren, wat zou willen zeggen dat als een AV-taxi-operator aan de piekvraag wil voldoen, hij een wagenpark nodig heeft dat het grootste deel van de tijd onderbenut zou stilstaan. ‘Het gaat om een keus tussen een erg onderbenut netwerk dat gebouwd is voor de piekvraag, of een erg onbetrouwbaar netwerk tijdens piekperiodes’, schrijft hij.

“Onderbenutte voertuigen kunnen niet gemakkelijk worden verplaatst en zullen waarschijnlijk maandenlang ongebruikt blijven, wat extra kosten en complexiteit met zich meebrengt – tegen nul inkomsten,” waarschuwde hij voor hij aan het goede nieuws kon beginnen. Uber boekte immers $44,2 miljard aan omzet in het vierde kwartaal van vorig jaar. Zo kreeg het taxibedrijf 12 miljard dollar in kas, een stijging van 20 procent ten opzichte van vorig jaar.