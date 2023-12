X-concurrent Threads gelanceerd in EU

Meta, bekend van onder andere Facebook en Instagram, heeft donderdag zijn berichtendienst Threads gelanceerd in de Europese Unie. Het sociaal netwerk moet de concurrentie aangaan met X, het vroegere Twitter.

Threads werd in juli al gelanceerd, maar was tot nu toe nog niet beschikbaar in de Europese Unie. De reden daarvoor was de digitale databeschermingswet die de EU hanteert. Zo moest het bedrijf meer duidelijkheid verschaffen over de gegevensoverdracht tussen Threads en Instagram.

Wie naar de website van Threads surft, kan er inloggen of een profiel creëren op basis van zijn of haar Instagram-profiel. Het is ook mogelijk om zonder profiel de Threads-berichten te zien, maar dan kan je geen eigen berichten posten of reageren op berichten van anderen.

Volgens Meta-topman Mark Zuckerberg heeft Threads wereldwijd al 100 miljoen maandelijkse gebruikers. Al leerden we afgelopen zomer dat een groot deel van de leden intussen ook weer afhaakte.