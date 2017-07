Slimme energiemonitor voor gezinnen

In 2015 testten we de Smappee smart energy monitor, die het energieverbruik meet via een niet-intrusieve meettechniek.

Die NILM-technologie (Non-Intrusive Load-Monitoring) met submetering via klemmen is intussen gepatenteerd door het gelijknamige Belgische bedrijf, dat al vijf verschillende monitoren op de markt brengt: Smappee Energy, Smappee Gas & Water, Smappee Solar en Smappee Pro.

Nu komt daar de Smappee Plus bij, volgens Smappee NV zijn meest geavanceerde monitor tot nu toe. Het kleine meetapparaat van 180 x 130 x 135 mm wordt in de meterkast geïnstalleerd, iets wat uitsluitend door een professionele installateur kan gebeuren.

Negen meetklemmen worden rond geïsoleerde kabels bevestigd en herkennen alle soorten elektrische toestellen in huis, plus je energie-oplossingen (zonne-energie, warmtepomp, batterij, airco enz.) Smappee Plus komt nooit rechtstreeks in contact met elektrische stroom.

Smappee geeft je inzicht in je energieverbruik en helpt je om (verborgen) energievreters op te sporen. Je kunt je apparaten groeperen, bijvoorbeeld alle lampen in één categorie onderbrengen en zo het totale verbruik aan verlichting meten.

Met de Smappee Comfort Plugs kun je elektrische apparaten ook op afstand aan- of uitschakelen. Smappee Plus werkt samen met Amazon Echo, Conrad Connect, IFTTT en Stringify zodat je veel kunt automatiseren. Zo kan je ervoor zorgen dat het licht aangaat als je de garagepoort opent, of dat de koffie klaarstaat wanneer je uit bed stapt.

De monitor verzamelt gegevens en toont die in de bijbehorende gratis mobiele app. Daarbij maakt het niet uit wie je energieleverancier is en of je al dan niet overweegt om over te stappen naar een andere leverancier. Bovendien is dit een eenmalige aankoop. Er zijn dus geen abonnementskosten aan verbonden.

De energiemonitor kan snel (in minder dan een uur) en eenvoudig worden geïnstalleerd door de leverancier, zonder breekwerk.

Smappee Plus heeft een adviesverkoopprijs van 496 euro excl. btw en is uitsluitend verkrijgbaar bij professionele installateurs. Daardoor kun je het in oudere woningen laten installeren met het gereduceerde btw-tarief van 6%.

Bron: www.diskidee.be