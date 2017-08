Amerikaans ministerie wil weten wie anti-Trump-website bezocht

De naam van de site verwijst naar 20 januari, de dag dat Donald Trump de eed aflegde en officieel president van de Verenigde Staten werd. Rond die dag waren er enkele grote protesten, waarvan disruptj20.org een van de grootste organisatoren was.

DreamHost, het bedrijf dat de website host, ontving een onderzoeksbevel waarmee informatie over de anti-Trump-website werd opgevraagd. Volgens de hoster gaat om 1.3 miljoen IP-adressen en om duizenden contactgegevens en foto's, met de bedoeling om te bepalen wie de website heeft bezocht.

Alarmbel

DreamHost zegt het verzoek te hebben afgewezen. Volgens het bedrijf gaat het om een ongericht verzoek dat de vrijheid van meningsuiting en vereniging aan banden legt. 'Dit verzoek moet bij iedereen een alarmbel laten afgaan', schrijft de webhoster.

Het ministerie van Justitie in Washington is nu naar de rechter gestapt om DreamHost te dwingen de informatie te geven. Komende vrijdag is er een hoorzitting.