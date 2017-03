Base verdubbelt databundel tot eind dit jaar

Concreet gaat het om vier abonnementen. Base 15 gaat van 1,5GB naar 3GB. Base 25 gaat van 3 GB naar 6 GB. Base 35 gaat van 6 naar 12 GB en Base 45 gaat van 12 GB naar 24 GB. Voor het goedkooste abonnement Base 9 verandert er niets.

Het extra datavolume is er automatisch voor nieuwe klanten. Bestaande klanten moeten het extraatje zelf activeren online, via een Base shop of de telefonische klantendienst en dit voor 30 juni. Vanaf dan krijg je tot eind dit jaar elke maand dubbel zoveel data.

Volgens Base gebruikte een klant in februari gemiddeld 1,4 gigabyte ten opzichte van 900 megabyte vorig jaar. Zo'n 73 procent van de klanten heeft een smartphone. Volgens het dochterbedrijf van Telenet wil het met de actie tegemoet komen aan het groeiende dataverbruik van klanten. Maar gezien het om een tijdelijke actie gaat, lijkt het eerder een slimme truc om klanten te laten wennen aan meer data om hen zo achteraf een interessanter abonnement aan te bieden.