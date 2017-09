EU-commissaris: 'omschakeling naar elektrische auto gaat veel sneller dan we konden voorspellen'

"Ik denk dat de meesten onder ons in deze zaal binnen tien, vijftien jaar met een elektrische auto zullen rijden", verklaarde eurocommissaris Elzbieta Bienkowska vandaag op een persconferentie over industrieel beleid in Brussel. "Bij de bedrijfswagens zou dat al binnen vijf jaar kunnen gebeuren", vulde vicevoorzitter Jyrki Katainen aan. "Het gaat veel sneller dan we enkele jaren geleden konden voorspellen. Deze revolutie gaat heel snel", zei Bienkowska.

Volgens de eurocommissaris van Interne Markt en Industrie komt het er voor de Europese autosector op aan deel van de "avant-garde" te zijn. "Anders worden deze wagens van de toekomst ergens buiten de Europese Unie gebouwd"

Volgens een prognose van het Economisch Bureau van ING zullen tegen 2035 in Europa alleen nog maar elektrische auto's worden gemaakt. Die transitie moet de Europese autofabrikanten, die enkel toonaangevend zijn op het vlak van brandstofmotoren, zorgen baren.

Geen onderzoeksgeld meer voor brandstofmotoren

Momenteel blijft de industrie nog steken in "halfslachtige oplossingen", meent Bienkowska. Het heeft volgens de Poolse eurocommissaris geen zin meer om nog onderzoeksgeld te pompen in de verbetering van verbrandingsmotoren. "We moeten echt in de richting van wagens zonder uitstoot gaan en al het geld van R&D-afdelingen in de productie van deze wagens stoppen."

Schone mobiliteit vormt één van de aandachtspunten in de nieuwe strategie voor het industrieel beleid die Bienkowska en Katainen toelichtten. Zo zal de Commissie in de herfst strengere normen voor de CO2-uitstoot van auto's en bestelwagens op tafel leggen. Er komt ook een actieplan om de uitrol van oplaadinfrastructuur te ondersteunen. De industriële strategie hamert ook op het belang van batterijen.

'Batterijen voor elektrische wagens zelf fabriceren'

Maandagochtend pleitte vicevoorzitter voor Energie Maros Sefcovic in de krant Süddeutsche Zeitung al voor een "Airbus van batterijen". Om dit belangrijke onderdeel van elektrische wagens zelf te fabriceren in plaats van in te voeren, zouden de Europese constructeurs zich volgens hem moeten verenigen in een Europees consortium, naar het voorbeeld van de Europese concurrent van het Amerikaanse Boeing.

De Commissie gaat een vergadering met stakeholders organiseren om te bekijken hoe de overheid de industrie kan aanmoedigen. "We hebben middelen beschikbaar om onderzoek, infrastructuur en de markt te ondersteunen", stelde Sefcovic. De Süddeutsche Zeitung gewaagt van een bedrag tot twee miljard euro, dat gebruikt zou kunnen worden voor de ontwikkeling van batterijen en alternatieve motoren.