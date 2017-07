Geen vakantie voor de advocaten van Qualcomm

Qualcomm is de maker van onder meer de Snapdragon-chips, die in zowat elke high end smartphone zitten. Het bedrijf verdient ook veel van zijn geld aan patenten, vaak voor technologieën die in diezelfde smartphones zitten. En de manier waarop het de combinatie van de twee aan smartphonemakers verkoopt, zou volgens steeds meer rechtszaken tegen allerlei antitrustregels zijn.

Die aanslepende strijd begint nu ook stevige gevolgen te hebben voor de inkomsten van het bedrijf. Qualcomm gaf deze week zijn inkomsten vrij voor het derde kwartaal. Die tonen een daling jaar-op-jaar van zo maar even 40 procent. Netto inkomsten zakken van 1,44 miljoen dollar naar 866 miljoen.

Qualcomm vs Apple, zesde ronde

Veel daarvan heeft te maken met een aanslepende strijd tussen Qualcomm en Apple over het businessmodel van de chipmaker. Het is, kort gezegd, een zootje. Volgens Apple vraagt Qualcomm veel te veel voor patenten. Het zou ook afspraken maken die het gebruik van enkele patenten linken aan het exclusieve gebruik van zijn chips, wat concurrentievervalsing is. Rond die praktijken zijn er ondertussen door regulatoren in Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Europa al onderzoeken gestart.

Apple staat niet alleen met zijn claim. Eerder moest Qualcomm al 814,9 miljoen dollar betalen aan Blackberry, omdat die laatste jarenlang te veel zou hebben betaald voor patenten. Met de uitspraak in die zaak lijkt het hek nu helemaal van de dam. In januari klaagde Apple Qualcomm aan voor dezelfde praktijken, en vroeg het een miljard korting. Apple vroeg vervolgens aan zijn fabrikanten, waaronder bijvoorbeeld het Taiwanese Foxconn, om te stoppen met het betalen van licenties aan Qualcomm, tot de hele zaak uitgeklaard was.

Als reactie daarop startte Qualcomm in mei zijn eigen rechtszaak tegen de fabrikanten. "Het is duidelijk dat Apple achter de statements en rechterlijke acties van die fabrikanten zit," zegt Qualcomm president Derek Aberle daarover. Vier van die Taiwanese fabrikanten startten ondertussen een eigen antitrust-rechtszaak tegen de chipmaker in de VS. "Qualcomm heeft publiekelijk aangegeven dat die rechtszaak tegen onze cliënten bedoeld is om een statement te maken over Apple, en om onze cliënten te straffen voor hun samenwerking met Apple," meldt Theodore J. Boutrous, de advocaat van de vier bedrijven.

Als nieuwste zet heeft Qualcomm zelf dan weer Apple aangeklaagd voor het schenden van patenten. Het eist, in de VS maar ook in Duitsland, dat de verkoop van iPhones gestaakt wordt. De CEO van Qualcomm, Steve Mollenkopf, hoopt trouwens op een minnelijke schikking, waardoor hopelijk ineens een dozijn rechtszaken van de baan zijn.

Ondertussen in Europa

De problemen komen bovenop de eerder gemelde onderzoeken van antitrust-regulatoren. Zo dreigt het bedrijf in Brussel een dagelijkse boete op te lopen van 580.000 euro omdat het de EU antitrust-autoriteiten niet de informatie levert die ze vragen. De Europese Commissie onderzoekt of Qualcomm anti-competitieve methoden heeft gebruikt in zijn concurrentie met de Britse maker van telefoonsoftware Icera. Qualcomm weigert de nodige documenten te leveren, omdat het verzamelen van die informatie de inzet van vijftig medewerkers en zestien externe adviseurs zou vergen, met een kostenplaatje van drie miljoen euro.