BlackBerry wint patentzaak van Qualcomm

Blackberry is vooral bekend van de gelijknamige smartphone met toetsenbord, maar miste de laatste jaren de boot op de smartphonemarkt. Intussen timmert het bedrijf terug aan de weg als softwareontwikkelaar. Qualcomm maakt chips, maar verdient ook veel geld aan zijn patenten. Het bedrijf boekte 23 miljard dollar aan inkomsten voor het fiscale jaar 2016, en ongeveer een derde daarvan kwam van licenties op patenten.

BlackBerry claimde lange tijd te veel te hebben betaald voor licenties om technologie van Qualcomm te gebruiken. Die royalties moet de chipgigant nu terugbetalen. De schikking is vastgesteld in een bindende arbitragezaak. Ondanks het dispuut, blijven beide bedrijven samenwerken.

Ook Apple eist geld terug van Qualcomm

Qualcomm is wereldwijd verwikkeld in meerdere procedures over vermeend misbruik van zijn machtspositie en oneerlijke patentpraktijken. Zo beschuldigde de chipgigant gisteren nog Apple van valse verklaringen. De iPhonemaker had een miljard dollar geëist omdat het - net als Blackberry - te veel zou betaald hebben voor de licenties van Qualcomm.