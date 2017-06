Honor wil ook op Belgische markt potten breken

Nog niet van Honor gehoord? Het smartphonemerk bestaat nu zo'n 3,5 jaar en is in thuisland China het nummer 1 'e-brand': oftewel het meest online verkochte merk. Honor is trouwens in handen van het ondertussen al beter bekende Huawei. Via websites kon je de toestellen al langer ook in ons land kopen, en ondertussen liggen de devices ook al enige tijd 'fysiek' in de winkels van Media Markt.

"Bekijk dat vooral als een manier voor potentiële klanten om toch eerst kennis te kunnen maken met onze toestellen", zegt Yves Leemans, marketing manager voor Honor in België. Maar het digitale kanaal blijft wel de belangrijkste focus genieten. "Omdat dit het beste aansluit bij de doelgroep: digital natives", zegt Akin Lee, managing director van Honor Western Europe: "Meer dan de helft van onze toestellen worden online verkocht: dat is merkelijk meer dan andere merken." Ook alle marketinginspanningen verlopen via 'jongere' kanalen als sociale media. "Dat is bijzonder krachtig, want de 'word of mouth' is de sterkste promotie", zegt Lee. In 2016 groeide Honor in West-Europa met 200 procent wat omzet betreft: voor dit jaar gaat Lee uit van een groei met opnieuw 100 procent.

In Frankrijk is Honor zo ook al het meest verkochte 'e-brand': ook in Duitsland en Italië loopt de verkoop goed. In België loopt het vooralsnog zo'n vaart niet, maar de ambities zijn er ondertussen wél. Dat het net voorgestelde nieuwe vlaggenschip, de Honor 9, uitgerekend in ons land een aantrekkelijker prijskaartje krijgt (429 euro) dan in de meeste andere landen moet die ambitie onderstrepen. "Met Huawei streven we een digital premium imago na, Honor is voor de digital natives die niet vies zijn van technologie én ook als eerste nieuwe technologie willen uitproberen", zegt Lee. Precies daarom dat Honor-toestellen soms als eerste innovaties krijgen die door de met Huawei gedeelde r&d-equipes ontwikkeld worden.

'Sneller dan Galaxy S8'

Zo wordt de Honor 9 geleverd met 3D-gebogen glas aan de achterzijde en een verbeterde dual lens camera van 20 megapixel (monochrome lens) en 12 megapixel (rgb-lens). De twee lenzen werken in tandem om zo voor meer diepte en detail te zorgen in combinatie met een correcte kleurweergave.

trouwens. Alle specificaties van de Honor 9 gaan we niet opsommen, maar met 64 GB ROM, 4 GB RAM en een Kirin 960 octacore-processor is het dunne toestel (7,45 mm) in principe erg krachtig. Tijdens de presentatie toonde George Zhao, president van Honor, in een demo hoe de Honor 9 met zijn 5,15" scherm zelfs een fractie sneller is in het openen van apps dan de Galaxy S8 van Samsung.