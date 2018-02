Orange komt met 'onbeperkte' abonnementen

Het wegvallen van de Telenet en VOOmobile-abonnees op het netwerk van Orange Belgium heeft commercieel een goede kant: het betekent dat er capaciteit vrijkomt. Orange kan dus royaler omspringen met verbruikslimieten zonder zijn netwerk te overbelasten.

Zo maakt Orange van 12 februari af zijn duurste abonnementen 'onbeperkt', zowel voor bellen, sms'en als surfen. Op 13 maart stijgt de prijs daarvan wel met 1 euro tot 40 euro (Arend) of 61 euro (Arend Premium).

'Onbeperkt' blijft ook een beetje een relatief begrip. Eénmaal de klant zijn normale quotum van 20 Gb heeft opgebruikt valt hij terug op 512 kilobit per seconde. Volgens Orange is dat een "aangename snelheid waarbij je probleemloos e-mails kunt nalezen, sociale netwerken kunt bezoeken of filmpjes op YouTube bekijken".

Met de roamen-zoals-thuis regeling in de EU kunnen 'onbeperkte' formules voor de operator een financiële strop betekenen als zijn klanten elders in de EU gaan surfen. Daarom bouwt Orange een rem in voor zijn 'onbeperkte' roamende klanten: als ze hun 20 Gb mobiele data hebben verbruikt, betalen ze al roamend 0.0072 euro per Mb (7,4 euro per Gb als we een Gb rekenen aan 1024 megabyte).

Yelo Play-uitbreiding bij Telenet

Telenet krikt ondertussen de hype rond 'onbeperkt' nog wat op door in België zijn 'tweede scherm' tv-streamingdienst Yelo Play nu ook bruikbaar te maken voor tv-kijken vanaf gelijk welk wifi-netwerk of via mobiel. Voordien kon dat enkel via een Telenet-internetverbinding.

Van 1 april af zal live kijken of zeven dagen terugkijken zelfs binnen de hele Europese Unie kunnen.

Telenet geeft wel geen gratis data aan wie tv wil kijken via zijn mobiel abonnement. Het waarschuwt dat een aflevering van Thuis van 25 minuten 312 Mb aan data kost.