Verizon, Ericsson en Qualcomm halen gigabit met 4G LTE

De mijlpaal van netwerkfabrikant Ericsson, telecomprovider Verizon en chipproducent Qualcomm vond plaats in een laboratorium van Ericsson. Daar werd een Qualcomm Snapdragon X20 gebruikt samen met spectrum van Verizon. Zowel het toestel als de zendmast gebruikten multi antenna 4X MIMO hardware.

In totaal werden er drie blokken van 20 MHz met FDD (Frequency Division Duplex) gebruikt en werden er zo 12 LTE streams opgepikt.

De nieuwe snelheid is een interessante mijlpaal voor de ontwikkeling in LTE/4G. Het geeft immers aan dat de netwerksnelheid van de technologie nog steeds te verbeteren valt en dat is goed nieuws zo lang er nog geen 5G beschikbaar is.

Tegelijk moeten we wel opmerken dat het om een test in een labomgeving gaat waarbij zowel het toestel als de zendmast de meest recente hardware hebben en er geen andere gebruikers op het netwerk zitten. Het gaat dus om een topsnelheid in de meest ideale omstandigheden.