Wifi in treinstations komt er spoedig volgens Bellot

Vorig jaar experimenteerde de NMBS al eens drie maanden met draadloos internet op de trein. Gebruikers konden tot eind mei 2016 gratis wifi testen in twee eersteklassewagons op de lijn Eupen-Oostende. Meteen werd er wel aan toegevoegd dat een permanent aanbod mogelijk betalend zal zijn.

Het aanbieden van wifi in stations en op treinen staat in het moderniseringsplan voor de spoorwegen. In een eerste fase worden de wachtzalen van stations uitgerust, nadien zullen stapsgewijs ook de treinen volgen. "Voor de stations zou het snel moeten gaan", aldus Bellot.