Review: snel een zelfregelend thuisnetwerk creëren

We testten het D-Link Covr-C1203 startpakket met drie modules, maar er is ook een goedkopere Covr-C1202 met twee modules voor kleinere appartementen of woningen tot 310 vierkante meter. Drie modules leveren voldoende dekking voor een ruimte tot 465 vierkante meter.

Specificaties

Covr-C1203/C1203 is een dual-band ac1200 wifi-mesh die je aan een bestaande internetrouter koppelt en die een naadloos draadloos netwerk doorheen je hele woning creëert.

Inzake prijs en werking is deze oplossing vergelijkbaar met de eerder geteste TP-Link Deco M5. Zelfs de modules zijn ongeveer even groot, of beter gezegd klein (bijvoorbeeld in vergelijking met de nieuwe dual-band versie van Linksys Velop, die we binnenkort testen).

De witte trapeziumvormige modules hebben afgeronde hoeken en een champagnekleurige bovenkant met zilveren covr-logo, waaronder een led verborgen zit die via allerlei kleuren statusinformatie geeft.

De modules betrekken hun stroom van een standaard usb type-c poort; compacte witte laders worden meegeleverd.

De verpakking bevat verder één platte witte ethernetkabel om één van de modules met je router te verbinden.

De Covr-C1203/C1202 ondersteunt beide wifi-frequenties samen met de recentste technologieën zoals wave 2 mu-mimo, band steering en beamforming. Elke module heeft drie interne antennes.

De maximale draadloze snelheden zijn 300 Mbit/s in de 2,4 GHz-frequentie en 866 Mbit/s in de 5 GHz-frequentie, ofwel AC1200 gecombineerd. Dat is identiek aan de D-Link Covr-P2502, die voor zijn 'backhaul' een Powerline-verbinding gebruikt. De hier geteste Covr is een volledig draadloze oplossing met een wifi-communicatiekanaal of 'backhaul' tussen modules.

Elke module heeft onderaan twee gigabit-ethernetpoorten.

Alle details over de COVR-C1203 en C1202 vind je op de D-Link website.

Werking en ingebruikname

Dit is een 'whole home' netwerkproduct: je creëert er zonder veel inspanningen een naadloos draadloos netwerk mee. Eén van de modules heeft een sticker met oranje letter A. Die verbind je met een bestaande internetrouter. De andere module(s) verspreid je over je woning of kantoor.

Je kan ook met behulp van een op het netwerk aangesloten computer naar http://covr.local/ surfen. De verstekwaarden voor de wifi-verbinding en admin-login vind je in de verpakking op een configuratiekaartje.

Draadloze apparatuur verbindt zichzelf automatisch met het sterkste signaal terwijl je je doorheen de ruimte verplaatst.

Download de D-Link Wifi app voor Android of iOS. Gebruik eventueel de qr-code in de 'Simple Setup Guide' die je in de verpakking vindt.

Selecteer in de app het juiste product uit het afrolmenu. Kies 'Een nieuw Covr netwerk maken' en volg de instructies.

Wacht tot de led-lamp onder het logo van rood naar knipperend oranje overschakelt. Dit duurt een minuut of twee.

Maak met je mobiel apparaat een verbinding met het dlink-xxxx netwerk. De verstekwaarden vind je op een kaartje in de verpakking. Duw op 'Volgende'.

Eventueel kan je de wifi-verstekwaarden nu wijzigen in iets unieks. Kies ook een admin-wachtwoord voor het apparaat. Het is goed dat D-Link dit verplicht. Het moet tussen zes en vijftien tekens lang zijn. Vervolgens is het netwerk klaar. Dat merk je aan de led die nu wit brandt.

Daarna voeg je modules toe door ze één voor één in een stopcontact te steken en te wachten tot de led stabiel wit brandt. Als dit niet lukt, staat de module te ver van de hoofdmodule en moet je ze dichterbij plaatsen.

Beheer

Het beheer gebeurt naar keuze met behulp van de D-Link Wifi app (ook Nederlandstalig) of de webinterface (alleen Engels). De app is gebruiksvriendelijker, maar bevat minder beheeropties dan het iets uitgebreidere webbeheer.

Gasttoegang, ouderlijke controle (website filtering), quality-of-service, port forwarding, routering, ddns: het lukt via de webinterface, maar niet allemaal via de app. Sommige opties zoals de filters of de wifi-toegang kan je ook in- en uitschakelen aan de hand van een zelf te bepalen schema.

Prestaties

Wij testen nooit de theoretische snelheden van een wifi-oplossing. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de reële prestaties.

De D-Link COVR-C1203 haalt in onze gebruikelijke uitgebreide iperf3-benchmark, die we op verschillende toestellen en met diverse instellingen in een realistische omgeving met naburige wifi-signalen uitvoeren, een gemiddelde reële draadloze netwerksnelheid van 253 Mbit/s (in een gebouw met twee verdiepingen).

Dat is iets beter dan de vergelijkbare TP-Link Deco M5 (216 Mbit/s) en bijna gelijk aan de D-Link COVR-P2502 (257 Mbit/s).

De maximale gemeten doorvoersnelheid in ideale omstandigheden (dicht bij een module die dicht bij de router is geplaatst) bedraagt 527 Mbit/s.

Het bereik van de modules valt wel tegen: dat is slechter dan bij de TP-Link Deco M5. De module op de hoogste etage van onze testlocatie slaagde er niet in een stabiele verbinding te maken met het mesh-netwerk. Om onze testlocatie van een voldoende dekkend draadloos netwerk te voorzien hebben we vermoedelijk vier à vijf van deze modules nodig. D-Link vermeldt overigens nergens het maximale aantal modules dat de mesh kan bevatten.

Conclusie

De D-Link COVR-C1203 en C1202 zijn een eenvoudige manier om snel een zelfregelend thuisnetwerk te creëren. De prestaties zijn goed in verhouding tot de prijs. De dekking per module zou beter kunnen: we betwijfelen dat je effectief 465 vierkante meter volledig afdekt met drie modules. In onze testlocatie lukte dat in elk geval niet helemaal.

Prijs: geteste versie gemiddeld 245 euro voor een set met drie modules; 178 euro voor twee modules.

Bron: www.diskdiee.be