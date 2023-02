In de Colruyt-winkel in Halle is voortaan een 'easy check out'-kassa te vinden, waar het personeel zijn handscanner grotendeels achterwege mag laten. Een camera boven de kassa scant, aan de hand van AI, de producten die van de ene in de andere kar worden overgeladen. Het gaat nog om een test, maar de retailer plant het systeem later ook naar andere winkels uit te rollen.

Het hele kassaproces verloopt dankzij het nieuwe systeem tot een vijfde sneller, en de warenhuisketen beklemtoont dat medewerkers zo ergonomischer kunnen werken, omdat ze beide handen kunnen gebruiken. De slimme camera registreert 85 procent van de producten, zegt Colruyt. Boodschappen onderaan in de kar, zoals kratten drank, moeten nog manueel gescand worden. Ook groenten en fruit moeten nog gewogen worden.

Bij zogenaamde multipacks, met meerdere barcodes op een product, maakt de camera de juiste keuze, klinkt het. In zo'n geval zal de camera twee keer piepen, bij een gewoon product is dat één keer. Omdat de camera ook niet door de producten heen kan kijken, is overladen van de ene in de andere kar wel nog altijd nodig.

Afhankelijk van de resultaten van de test in Halle, wordt beslist over de verdere uitrol. Vandaag is één kassa er met het systeem uitgerust, maar op korte termijn zal de slimme camera boven tien kassa's in de winkel nabij het Colruyt-hoofdkwartier hangen.

Sommige concurrerende warenhuisketens beschikken al langer over zelfscankassa's, maar Colruyt blijft dus vasthouden aan het eigen unieke kassasysteem. 'Onze medewerkers zetten boodschappen al jaar en dag over van de ene kar in de andere, waardoor de klant helemaal niets hoeft te doen en rustig kan wachten tot de boodschappen gescand zijn', zegt Rudi Dewulf, regionaal directeur Colruyt Laagste Prijzen.

De camera werd ontwikkeld door Smart Technics, het innovatieteam van Colruyt Group, in samenwerking met Heliovision.

Bovenin beeld, de slimme camera in Colruyt Halle. © Colruyt

