De Nederlandse chipmachinemaker ASML denkt weinig last te krijgen van nieuwe Amerikaanse exportregels. Dat zei het bedrijf bij de presentatie van zijn cijfers over het derde kwartaal. De VS scherpten onlangs hun regels voor het exporteren van chiptechnologie naar China aan.

ASML, de marktleider op het gebied van chipmachines, schat vooralsnog in dat die regels niet strenger zullen zijn dan de huidige Nederlandse en denkt dan ook volgend jaar weinig van de extra beperkingen te zullen merken. Dat is wel een voorlopig oordeel en het Veldhovense bedrijf blijft de situatie in de gaten houden. Momenteel mag ASML zijn nieuwste generatie chipmachines, de zogeheten EUV-machines, ook al niet naar China uitvoeren.

Die EUV-apparaten worden steeds belangrijker voor ASML. De onderneming kreeg in het derde kwartaal voor 8,9 miljard euro aan bestellingen binnen. Daarvan bestond 3,8 miljard euro uit orders voor EUV-apparaten.

Omzetverwachting

Die bestellingen betekenen dat ASML ook in het lopende kwartaal en volgend jaar nog de nodige omzet kan verwachten. Om aan de hoge vraag naar chipmachines te voldoen, bleef het bedrijf zijn producten installeren in fabrieken van klanten om daarna de laatste tests ter plekke uit te voeren. Daar is ASML mee gestart om de machines sneller aan het werk te krijgen dan wanneer de tests in de fabriek plaatsvinden. De stap betekent ook dat er al apparaten geïnstalleerd zijn die nog niet in de omzet verwerkt zijn en dat effect blijft nog even doorwerken.

In het derde kwartaal was de omzet van ASML uit nieuwe chipmachines, upgrades voor bestaande machines en andere diensten 5,8 miljard euro. Een jaar eerder was dat nog 5,2 miljard euro. Daaruit hield het Veldhovense bedrijf een winst van 1,7 miljard euro over.

