Het wereldwijd tekort aan chips wordt door de meeste speler ingeschat als iets wat tot volgend jaar kan duren. Dell is pessimistischer en stelt dat een productieverhoging enkele jaren zal kosten.

Michael Dell, CEO en oprichter van Dell Technologies zegt in een interview met het Duitse Handelsblatt dat hij niet verwacht dat het chiptekort snel van de baan is. 'Het tekort zal waarschijnlijk enkele jaren aanhouden', zegt hij. 'zelfs als er wereldwijd chipfabrieken worden bijgebouwd, zal het tijd kosten.'

Hij merkt daarbij op dat het probleem de hele sector treft, maar dat vooral de oudere en goedkope chips het lastig hebben.'Het gaat dan over onderdelen van rond één dollar die vrijwel overal worden gebruikt. Maar zelfs nieuwere technologie is lastig om te verkrijgen.'

Dell is de derde grootste computerbouwer ter wereld, met onder meer Europese fabrieken in Polen en Ierland. In hetzelfde interview juicht hij ook de Europese ambitie toe om binnen de EU meer chipproductie op te bouwen. 'Het zou geweldig zijn als er een chipfabriek in Duitsland zou worden gebouwd', zegt hij aan de Duitse krant.

Eerder gaf ook chipmaker TSMC aan dat het probleem niet dit jaar zou opgelost worden. Intel-CEO Pat Gelsinger sprak enkele weken geleden ook al van iets wat 'jaren' zou duren. Beide bedrijven kondigden afgelopen maand aan om tientallen miljarden te investeren om meer te produceren. Intel kijkt daarvoor ook naar een Europese fabriek, in Duitsland of de Benelux, maar wil dat daar wel subsidies tegenover staan.

Veel obstakels, veel tekorten

Het wereldwijde chiptekort komt er door een samenloop van omstandigheden. De voornaamste factor lijkt te zijn dat veel toestelmakers door de coronacrisis uitgingen van een dalende vraag, waardoor ook bij hun toeleveranciers (de chipfabrikanten) minder werd geproduceerd. Maar in plaats daarvan bleef de vraag net toenemen.

Andere factoren zijn onder meer de Amerikaanse handelssancties tegen Chinese bedrijven, de stroomproblemen in Texas waardoor onder meer Samsung en NXP minder kon produceren en de droogte in Taiwan, waardoor TSMC, goed voor meer dan de helft van alle chips, het moeilijk heeft. Maar ook minder gekende spelers zoals het Japanse Renesas, dat vooral voor de autosector chips maakt, kende problemen door een fabrieksbrand.

