Met de overname van Qunify haalt de Belgische cloudcommunicatiespecialist een speler in huis die Microsoft Teams aan andere telecomoplossingen koppelt.

Het Britse Qunify heeft klanten in meer dan honderd landen en meer dan twee miljoen mensen gebruiken hun Call2Teams platform. Dat zorgt voor een integratie van Teams voor UCaaS-providers. Het gaat om SaaS middleware om telefoonsystemen, PBX, SIP Trunk Provider en Teams aan elkaar te koppelen.

Door de overname wordt Qunify onderdeel van Dstiny for Service Provider. 'Met de overname van Telepo en zijn UCaaS-platform in de zomer van 2021 zetten we een grote stap voorwaarts op het vlak van zakelijke communicatieoplossingen. De overname van Meridix eind 2021 was een volgende grote stap, maar dan op het gebied van communication analytics en met Qunifi doen we nu opnieuw hetzelfde, deze keer in de wereld van zakelijke integraties,' zegt Daan De Wever, CEO van de Dstny Group.

Naar de toekomst toe zullen beide bedrijven hun roadmaps op elkaar afstemmen, zegt Jeanny Arthur, CEO an Qunify. 'We zullen in een geweldige positie zijn om de relaties met onze bestaande partners te blijven ondersteunen en te laten groeien, productontwikkeling en innovatie te versnellen, en voorop te blijven op het gebied van gedigitaliseerde zakelijke integraties,' klinkt het.

